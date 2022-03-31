‘Tata’ Martino no viajará al sorteo de Qatar

México ya aseguró su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El combinado azteca terminó como segundo en la tabla del Octagonal Final para conseguir su pase a la justa mundialista y aparecer en el sorteo que se llevará a cabo el próximo viernes 1 de abril, y en el que no estará el 'Tata' Martino.

El nombre de México saldrá en el Bombo 2 del sorteo, junto a equipos como Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, entre otros, que por el ranking FIFA están colocados ahí.

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Gerardo Martino no viajará a Qatar

En el penúltimo partido del Octagonal Final, en el que México se enfrentó a Honduras, no pudieron contar con el 'Tata' Martino por problemas de salud, Jorge Theiler, su Auxiliar Técnico, fue el que dirigió el encuentro, que terminó en triunfo para los catrachos con un gol de Edson Álvarez.

Lo mismo sucederá para el sorteo de Qatar 2022. El 'Tata' Martino no viajará a la sede mundialista, donde se llevará a cabo el sorteo, debido a que todavía no tiene el alta médica que le permita tomar un avión.

El argentino fue intervenido del ojo hace poco y es por eso que no puede viajar. Se espera, según palabras del propio Martino, que en los próximos días se le realice una evaluación, en la que se determinará si puede o no, volver a subirse a un avión. De eso también dependerá el resto de encuentros que tiene el conjunto azteca.

Es por eso que Gerardo Martino verá el sorteo del Mundial de Qatar 2022 desde México. Estará presente en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, donde conocerá cuál será la suerte de la Selección Azteca.

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