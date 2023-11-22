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Resumen: México 2-0 Honduras | Global: 2-2 | Penales 4-2 | Cuartos de Final CONCACAF Nations League

La Selección Mexicana logró la hazaña y derrotó 2-0 a Honduras, para empatar el marcador global y derrotarlos en la tanda de penales por marcador de 4-2

Por: Azteca Deportes

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