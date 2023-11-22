Resumen: México 2-0 Honduras | Global: 2-2 | Penales 4-2 | Cuartos de Final CONCACAF Nations League

RESUMEN: México 2-0 Honduras ¡REVIVE LOS GOLES AQUÍ! Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca Deportes Selección Azteca Video Resumen: México 2-0 Honduras | Global: 2-2 | Penales 4-2 | Cuartos de Final CONCACAF Nations LeagueLa Selección Mexicana logró la hazaña y derrotó 2-0 a Honduras, para empatar el marcador global y derrotarlos en la tanda de penales por marcador de 4-2 Publicado 22/11/2023 | 🕑 00:11 | Actualizado 🕑 15:53 Por: Azteca Deportes Tags relacionados Selección Mexicana