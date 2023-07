Rey Mysterio encabeza cartelera oficial de WWE en la Ciudad de México

Este sábado 22 de julio, regresa a la Ciudad de México la empresa World Wrestling Entertainment WWE, para presentar un ‘super show’ en la Arena Ciudad de México, en el que estará Rey Mysterio como luchador estelar y que promete cautivar a todos sus seguidores.

La cartelera se ha oficializado en los últimos días y ha convocado a una constelación de figuras de WWE, que llevan la consigna de deleitar a la afición que reconoce a esta compañía, pero que está deseosa de ver en acción a Rey Mysterio, Dominic Mysterio y Santos Escobar como representantes de nuestro país.

El sábado, el evento comenzará a las 20:00 hrs. y se espera que dure tres horas el espectáculo. El 23 de julio los luchadores se trasladarán a Monterrey para aparecer en la Arena Monterrey a las 18:00 hrs.

El evento tiene toda la seriedad, y se exponen el sábado en la CDMX, el Campeonato Universal Indiscutido WWE que tiene en su poder Roman Reigns.

El título mundial de peso pesado que lleva en su cintura Seth Rollins, además del campeonato mundial femenil WWE y el Campeonato de los Estados Unidos se pondrán en juego.

WWE

Esta es la cartelera de WWE en México

1.- Roman Reigns (C) VS Rey Mysterio

2.- Seth Rollins (C) VS Dominik Mysterio

3.- Cody Rhodes vs Damian Priest

4.- Asuka (C) VS Bianca Belair VS Becky Lynch VS Charlotte Flair VS Shotzi

5.- Rhea Ripley (C) VS Natalya

6.- Santos Escobar VS Austin Theory

7.- Matt Riddle junto a Alpha Academy VS Gunther , Giovanni Vinci y Ludwing Kaiser

8.- Cruz del Toro y Joaquín Wilde VS Elton Prince y Kit Wilson

9.- Ronda Rousey VS Shayna Baszler