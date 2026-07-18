El récord que presume Rey Mysterio en la WWE y que ni John Cena tiene

La WWE cuenta con elementos mexicanos que han destacado en la actualidad como lo son Penta Zero Miedo, Rey Fénix y Dragon Lee, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, ninguno puede acercarse a lo que representa Rey Mysterio para la empresa en, al menos, las últimas dos décadas.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Rey Mysterio debutó oficialmente en la WWE en julio del 2002 junto al Chavo Guerrero, por lo que cuenta con más de 20 años ligado a la empresa salvo un periodo en donde estuvo en la AAA. En este tiempo, ha logrado algo que incluso John Cena, la máxima figura de la industria, no logró.

¿Cuál es el récord de Rey Mysterio en la WWE?

Una de las razones por las cuales Rey Mysterio es un elemento por demás querido por la afición norteamericana deriva del hecho de que, en más de 20 años de carrera como profesional, nunca ha sido en Heel. En otras palabras, siempre ha estado en la parte Baby Face de la WWE.

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Y es que, a diferencia de otras leyendas de la empresa, Rey Mysterio siempre ha formado parte de un mismo bando, lo cual habla de la lealtad que ha tenido hacia los Baby Face’s, un hecho que no han logrado otras estrellas como The Undertaker, Edge, Triple H y Shawn Michael.

De hecho, una de las pocas estrellas que había logrado este récord fue John Cena; sin embargo, la situación cambió el año pasado cuando, previo a Wrestlemania, el Rapero Mayor cambió a Heel luego de su comunión con The Rock, lo que convierte a Rey Mysterio como la única gran leyenda en este rubro.

¿Cuándo se retirará Rey Mysterio de la WWE?

Rey Mysterio cumplirá 52 años de edad el próximo 11 de diciembre, por lo que extraoficialmente se sabe que su retiro de la WWE se realizará a finales de este año o, bien, durante el 2027, por lo que se espera que el luchador que lo retire de la lucha libre profesional sea su hijo Dominik Mysterio.