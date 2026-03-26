DT de Portugal dijo que este es el seleccionado mexicano al que admira mucho

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, palpitó el duelo contra México que se llevará a cabo este próximo sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca). El entrenador español estuvo presente en la conferencia de prensa previo al duelo y, además de elogiar el trabajo de Javier Aguirre, se guardó un momento para hablar específicamente de uno de los talentos más emocionantes que tiene la plantilla de la Selección Mexicana.

Martínez destacó el surgimiento de nuevos talentos en México, pero señaló precisamente el potencial de Gilberto Mora, actual jugador de Xolos de Tijuana. El entrenador de Portugal celebró la decisión del combinado nacional de apostar por jóvenes promesas como es el caso del juvenil de 17 años, además de mencionar que ya ha analizado su juego durante el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Chile el año pasado.

Gilberto Mora - Selección Mexicana|MexSport

“Me alegra mucho ver talento como Mora, que pueda tener un papel en la Selección. Le vi mucho en el Mundial Sub-20 en los partidos que jugó contra Marruecos y España, me sorprendió mucho”, fue lo que expresó el estratega español dejando en claro su admiración por la joya mexicana.

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Además, Martínez destacó la calidad ofensiva del equipo de Aguirre mezclando jugadores jóvenes con potencial y futbolistas ya consagrados en la élite del futbol: “La Selección Mexicana la veo así, muy competitiva, siempre abierta al talento joven, jugadores de referencia, yo creo que los dos Jiménez son delanteros de altísimo nivel y en todas las líneas”.

Gilberto Mora no jugará contra Portugal

A pesar de los elogios de Roberto Martínez, el mediocampista de Xolos no fue convocado por el ‘Vasco’ Aguirre para disputar los amistosos contra Portugal y Bélgica en esta fecha FIFA de marzo. Resulta que Mora arrastra una dolencia por pubalgia y, si bien es cierto que se encuentra en las últimas etapas de su recuperación, el entrenador de México decidió preservarlo para que pueda completar su rehabilitación al cien por cien.

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¿Llegará Gilberto Mora a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El canterano de Tijuana no disputa un partido oficial desde el 18 de enero de 2026 y su recuperación extendida ha generado incertidumbre entre los aficionados mexicanos. Sin embargo, Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó que Gilberto Mora estará presente en el Mundial 2026.

“Gilberto Mora sí va a estar. La información que tenemos es que, como Edson Álvarez, que a inicios de abril, en 10 días, ya se integra a trabajar con su plantel”, fue lo que expresó Duilio en una entrevista para ESPN. De esta manera, es muy probable que el talento de México esté presente el 11 de junio, día del debut del combinado nacional.

