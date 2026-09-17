OFICIAL: Futbolista de la Selección Mexicana revela la fecha en la que volverá a jugar tras estar fuera un año por lesión

El pasado miércoles 16 de septiembre del 2026, se dio a conocer que el futbolista de la Selección Mexicana, Rodrigo Huescas regresó a entrenar al parejo de sus compañeros tras estar fuera un año por la fuerte lesión de que sufrió el pasado 2025, una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

La noticia la confirmó el conjunto del FC Copenhague al compartir en sus redes sociales el regreso de Huescas a los entrenamientos y subir sus primeras declaraciones tras concretar su recuperación al 100%.

🗣️ Huescas: Kan ikke vente med at spille igen Rodrigo Huescas er tilbage på træningsbanen med sine holdkammerater efter et års skadespause. Mexicaneren sætter her ord på en hård tid og længslen efter at være kampdygtig igen⤵️https://t.co/otzOgM2Kmi#fcklive — F.C. København (@FCKobenhavn) September 16, 2026

Huescas vuelve a los entrenamientos con el primer equipo

Huescas reveló en una entrevista con el FC Copenhague su emoción de regresar a entrenar al parejo de sus compañeros y estar cerca de volver a jugar en el terreno de juego. Explicó que estar un año sin jugar fue muy dificil porque lo llevó a perderse una Copa del Mundo con México y con su club poder disputar Champions League y la temporada pasada.

"Si estoy muy feliz por supuesto. Cómo no estar emocionado después de un largo tiempo estando fuera del campo de juego. Fue un proceso difícil pero finalmente estoy aquí y estoy entusiasmado de ayudar a mi equipo, de estar con ellos, están trabajando bien y estoy emocionado.

Resiliencia, porque jugué futbol toda mi vida y estar un año fuera del terreno de juego fue muy difícil y más porque me perdí una Copa del Mundo, Champions League, la última temporada. Finalmente estoy de vuelta".

La fecha en la que regresa Rodrigo Huescas a jugar

Por último, confesó que a pesar de regresar a entrenar con todo el equipo, su regreso a las canchas tendría que esperar un poco más pues es decisión de sus fisios y que por ahora se espera que sea en dos o tres semanas.

"Me siento bien pero los fisios son los que tienen la decisión junto al entrenador. Pero puede ser en dos o tres semanas".

Con su pronostico, su regreso a la Selección Mexicana tardaría un poco más pues se quedaría fuera de la primera convocatoria de Rafa Márquez para poder ponerse en buen nivel con el Copenhague.