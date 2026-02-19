Confirman regreso de Ronda Rousey a MMA; ¿Cuándo, dónde y a quién enfrentará?

Se trata, posiblemente, de uno de los regresos más inesperados y sorpresivos que el mundo del deporte tendrá este 2026. Y es que, después de varios años de ausencia en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, Ronda Rousey volverá al octágono para recuperar el trono que dejó vacante en el pasado.

Ronda Rousey, quien fue campeona de la UFC y una de las mujeres más dominantes de la compañía en el pasado reciente, confirmó su regreso al octágono durante este primer semestre del año. Por tal motivo, luce interesante conocer más detalles respecto a este retorno.

¿Cuándo, dónde y contra quién será el regreso de Ronda Rousey al octágono?

Tuvieron que pasar prácticamente diez años para que se volviera a relacionar a Ronda Rousey con las Artes Marciales Mixtas. Y es que, después de una década, la luchadora que recién cumplió 39 años de edad volverá al octágono en una pelea de MMA a disputarse en mayo próximo.

El combate de Ronda será nada más y nada menos que ante Gina Carano, y se disputará el próximo 16 de mayo en una función que espera dar mucho de qué hablar. Se sabe que la transmisión será en exclusiva por Netflix, por lo que habrá que estar atentos a más información que surja en estos días.

Ronda Rousey y el turbio paso que tuvo por la WWE

Además de su etapa en la UFC, vale decir que Ronda Rousey tuvo un par de encuentros con la WWE cuando formó parte de la compañía del año 2018 al 2019, así como del 2022 al 2023. Vale decir, además, que previo a esta participación ya había tenido segmentos con la empresa de Wrestling.

En estos años la luchadora formó parte de algunos magnos eventos de la empresa como Wrestlemania, protagonizando rivalidades intensas con superestrellas de la empresa; sin embargo, expertos en la materia consideraron que nunca demostró habilidades claras en el ring, decepcionando a más de uno en este paso.