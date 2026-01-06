Una estrella de HOLLYWOOD ya presume con ORGULLO su apuesta por el fútbol LATINO

El fútbol latino acaba de recibir un impulso mediático impensado. Una de las estrellas más reconocidas de Hollywood apareció luciendo la camiseta de un club de la primera división, y el gesto no fue casual ni pasajero. Detrás de la imagen hay una estrategia, una inversión millonaria y una historia que conecta cine, negocios y fútbol latinoamericano.

El protagonista es Ryan Reynolds, actor mundialmente famoso por su papel en Deadpool, quien compartió en redes sociales un video donde estrena con orgullo la nueva camiseta del Internacional de Bogotá, equipo conocido hasta hace poco como La Equidad. El club fue adquirido en enero de 2025 por el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter, del cual Reynolds forma parte activa.

Con su habitual ironía, el actor mostró la camiseta, una bufanda y hasta una taza oficial del club. “Llegó después de Navidad, lo que significa muchísimo más”, escribió, provocando una ola de reacciones entre aficionados colombianos y seguidores del fútbol internacional. El mensaje fue claro: el proyecto ya está en marcha y Reynolds no piensa mantenerse al margen.

Esto ya está pasando ⚽️

Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá.

¿Quién sigue? 👀 pic.twitter.com/dcM5ExjX0R — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 6, 2026

Internacional de Bogotá: nueva identidad, nuevos dueños y ambición global

La aparición de Reynolds coincide con una profunda transformación institucional. En diciembre pasado, los nuevos propietarios anunciaron el cambio de nombre de La Equidad a Internacional de Bogotá, junto con un nuevo escudo y uniformes cargados de simbolismo local. Los cerros orientales, el cóndor andino y referencias directas a la capital colombiana forman parte de una identidad pensada para trascender fronteras.

El club confirmó el impacto del momento al repostear el video del actor con un mensaje contundente: “Esto ya está pasando”. No es solo mercadotecnia. Es una declaración de intenciones de un grupo inversor que ya demostró saber cómo convertir equipos modestos en fenómenos globales.

Primera camiseta titular en la historia de Inter Bogotá.



Sé de los primeros en tener la tuya👕



Venta abono + camiseta: https://t.co/OymV0R3nej



Camiseta individual: https://t.co/004IlhGBlu#EstaHistoriaEsDeTodos🤍🖤💛 pic.twitter.com/OeRS3DuVsp — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 2, 2026

El modelo Reynolds: de Wrexham a Bogotá, pasando por México

La credibilidad del proyecto no surge de la nada. Ryan Reynolds y Rob McElhenney revolucionaron el fútbol inglés tras adquirir el Wrexham FC en 2020, llevándolo de la quinta división al Championship en apenas cuatro años, una historia que dio la vuelta al mundo.

Además, el grupo Tylis-Porter también es propietario minoritario del Necaxa en México, consolidando una red de clubes con visión internacional. A este consorcio se suman figuras como Eva Longoria, Justin Verlander, Kate Upton y el analista Scott Galloway.

Ahora, el turno es de Colombia. Y si algo ha demostrado Reynolds, es que cuando se pone una camiseta, no es solo para la foto.