Salir a correr en lugares hermosos es posible: conoce 3 lugares de ensueño en Guadalajara

Salir a correr no sólo es una forma de ejercitarse, también se ha convertido para muchas personas en un estilo de vida y es muy importante seguir consejos de especialistas . Guadalajara es uno de los estados más hermosos de México, con su equilibrio entre naturaleza y vida urbana ofrece rincones increíbles para quienes disfrutan del running. Bosque de La Primavera, Bosque Los Colomos y Vía Recreativa son algunos de los mejores lugares para practicar running.

Así como tener los tenis adecuados para correr es importante, también los lugares para disfrutar de hermoso paisajes y sobre todo para llevar a cabo un entrenamiento de primer nivel. En Guadalajara puedes encontrar desde senderos rodeados de árboles centenarios hasta avenidas cerradas al tráfico para llenarse de energía y comunidad, la ciudad es un verdadero paraíso para quienes quieren combinar deporte y paisajes inolvidables.

Conoce los mejores lugares para correr en Guadalajara

1- El Bosque de la Primavera es considerado un pulmón verde declarado zona protegida que abarca más de 30,500 hectáreas, compartidas entre varios municipios y con una riqueza ecológica extraordinaria. Es ideal para quienes buscan una experiencia de senderos entre pinos y encinos, aire fresco y naturaleza virgen. Destacan rutas como el “Circuito Mosca–Árbol–Huevona–Vaca Muerta” o la desafiante subida al Cerro Planillas, ideal para fortalecerse física y mentalmente.

También te puede interesar:



2- Por su parte, el Bosque los Colmos que se ubica al noroeste del estado entre Guadalajara y Zapopan, se caracteriza por ser urbano y es un refugio verde dentro de la ciudad. Ofrece pistas para correr, áreas de picnic, un jardín japonés, lagos, centro cultural y aire limpio. Es ideal para entrenamientos tranquilos, combinando rutas de asfalto y tierra que suavizan el impacto en las articulaciones.

3- Por último, las avenidas principales como Vallarta, Federalismo y Patria se cierran todos los domingos para peatones, ciclistas y corredores, creando hasta 11 km de recorrido urbano libre y seguro en Guadalajara. Es ideal si prefieres un ambiente urbano activo, con gente, música o eventos al aire libre. Relacionando todo lo anterior es una ruta perfecta para largas distancias sin tráfico y con buen ambiente.