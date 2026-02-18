LA Galaxy DEBUTA en Concacaf ante San Miguelito: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS

La Copa de Campeones de Concacaf 2026 levanta el telón para uno de los cruces más llamativos de la primera ronda: Sporting San Miguelito recibe a LA Galaxy de la MLS en un duelo que mezcla historia, ilusión y el peso internacional del club angelino. Para los aficionados latinos en Estados Unidos, el partido representa el inicio del camino galáctico en un torneo que siempre exige carácter.

El conjunto panameño vuelve a la competencia tras más de una década de ausencia, con la motivación de competir ante un rival con tradición continental. Del otro lado, el LA Galaxy llega con la presión de su historia y con una plantilla diseñada para competir en múltiples frentes.

¿Qué esperar del Sporting San Miguelito vs LA Galaxy en la Concacaf Champions Cup 2026?

Sporting San Miguelito disputará apenas su segunda participación en el torneo, tras clasificarse mediante el Play-In de la Copa Centroamericana 2025. Jugadores como Jordan Girón y Martín Ruíz se perfilan como piezas clave tras su aporte goleador en la clasificación, aportando dinámica ofensiva y velocidad por las bandas.

Para el equipo panameño será la primera vez enfrentando a un club de la MLS, lo que añade un ingrediente especial a un partido que puede marcar un antes y un después en su historia internacional.

Por su parte, LA Galaxy afronta su participación número 12 en la competencia con el objetivo claro de ser protagonista. Joseph Paintsil llega como referente ofensivo tras una temporada productiva, mientras que la experiencia y calidad de Marco Reus aportan liderazgo y creatividad en el último tercio del campo.

Late night training session in Panama 🇵🇦 pic.twitter.com/osUhCEf8sK — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 18, 2026

El peso histórico del LA Galaxy ante rivales centroamericanos

El historial favorece al conjunto angelino, que presume un balance positivo frente a clubes de la región, reflejando su experiencia en eliminatorias a doble partido. Sin embargo, este tipo de cruces suelen ser cerrados, especialmente en condición de visitante, donde la intensidad y el ambiente juegan un papel determinante.

El partido también marca el primer enfrentamiento del LA Galaxy ante un club panameño en la competencia, añadiendo un componente de incertidumbre que incrementa el atractivo del duelo. Para Sporting San Miguelito, será apenas su segunda serie ante un rival de Norteamérica, lo que subraya la magnitud del reto.

Este tipo de enfrentamientos suelen definir el tono de la eliminatoria, por lo que el resultado del partido de ida será clave para las aspiraciones de ambos clubes rumbo a la siguiente ronda.

Sporting San Miguelito vs LA Galaxy: Horario para Estados Unidos

El partido de ida entre Sporting San Miguelito y LA Galaxy se jugará el jueves en el Estadio Universitario de Penonomé, Panamá.

7:00 pm CT

8:00 pm ET

5:00 pm PT