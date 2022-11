La emotiva reacción de Alexis Vega al ser comparado con Messi y Neymar

Este martes 22 de noviembre, la Selección Mexicana hará su debut en el Mundial de Qatar 2022 ante Polonia a las 10:00 horas, tiempo de México, y Alexis Vega es uno de los jugadores aztecas llamados a dar la cara por el equipo, de acuerdo a la FIFA.

El máximo organismo rector del futbol destacó al jugador de las Chivas como una de las estrellas a seguir en la Copa del Mundo junto a Lionel Messi y Neymar.

“Todavía no me la creo. Por ahí vi algunas publicaciones donde sale Neymar, Messi, jugadores de mucha calidad y ver mi foto al lado de ellos es un sueño que estoy viviendo, todavía no me la creo, estamos a nada, a horas de iniciar una Copa del Mundo y voy a representar a mi país de la mejor manera”, declaró en entrevista para el sitio oficial de la FIFA.



Por otro lado, Alexis dijo sentirse halagado de participar en su primer Mundial junto a Guillermo Ochoa y Andrés Guardado.

“Me motiva mucho saber que todos podemos lograr cosas importantes, ellos desde muy chicos han representado a un país entero. Ahora que les han entregado los reconocimientos por sus cinco Mundiales, Andrés como el jugador con más partidos jugados con selección para mí es una gran motivación poder aprender todo lo que nos han enseñado”.

Alexis Vega piensa más allá de quinto partido

Por último, Alexis Vega reveló cuál es el objetivo que quiere cumplir con la Selección Mexicana.

“Trascender, hacer historia con mi país, sabemos que el quinto partido lo traemos en la mente, no pienso en otra cosa, ni trascender yo solo, quiero hacer un buen Mundial junto a mis compañeros y que toda la gente nos recuerde por este gran Mundial”.