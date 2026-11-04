ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana confirma que futbolista fue intervenida por una lesión de ligamento cruzado tras el Mundial 2026

Este martes 3 de noviembre del 2026, la Selección Mexicana Femenil informó con un comunicado publicado en sus redes sociales que la futbolista Mia Urbano sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha durante el Mundial 2026 sub-17 en Marruecos.

|Chivas

"La Selección Nacional de México Femenil informa que, la futbolista Mia Urbano sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante su participación en la Copa Mundial de Marruecos 2026"

La Selección Nacional de México Femenil informa. https://t.co/gDIsJUaCVG — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 3, 2026

Chivas tendrá una dura baja por tiempo indefinido

La futbolista salió de cambio por lesión en los Octavos de Final, México vs Nigeria, encuentro que terminó perdiendo la Selección Mexicana 2-1 y quedó eliminado de la competición.

Mia ya fue operada y empezará con su etapa de recuperación. Ni la Selección Mexicana o Chivas quisieron informar el tiempo de recuperación que tendrá la jugadora.

"Tras su regreso a México, la jugadora fue intervenida quirúrgicamente este lunes y comenzará su proceso de rehabilitación. Su reincorporación a la actividad deportiva estará sujeta a evolución.

El equipo médico de la Selección Nacional mantendrá comunicación constante con el club de la jugadora para dar seguimiento a su evolución y coordinar el proceso de recuperación.

La Selección Nacional de México le desea a Mia una pronta recuperación".

Por su parte, Chivas solo informó de su intervención de la jugadora pero no informó sobre el tiempo que se espera en el que pueda regresar.

"Durante su estancia con la Selección Mexicana, Mía sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. La jugadora fue intervenida quirúrgicamente este lunes y estará en rehabilitación; su regreso a la competición estará sujeto a la evolución que muestre".

Reporte médico 🚑 https://t.co/wK7lP0ir8x — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) November 3, 2026

Normalmente, en este tipo de lesiones, el tiempo de recuperación de cada futbolista depende de su cuerpo pero puede ir desde los 6 meses en el escenario más positivo hasta los 9 meses.