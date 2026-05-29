La FECHA OFICIAL en la que la Selección Mexicana dará su lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A menos de 15 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™,la Selección Mexicana encara sus últimas dos pruebas antes de su debut ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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Dirigidos por Javier Aguirre, se ultiman detalles en la lista de 26 jugadores, misma que va a ser anunciada este domingo 31 de mayo. Teniendo como límite el 1 de junio para anunciar la convocatoria, la Selección Mexicana va a revelar los nombres de los jugadores que van a participar en el certamen del que México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, recortando la prelista en la que se habían contemplado a 55 futbolistas.

Cabe recordar, que en la lista de la concentración de mayo para enfrentar a Ghana, Australia y Serbia, ya hay 12 jugadores que militan en la Liga BBVA MX que van a estar en la convocatoria final del ‘Vasco’ Aguirre. El duelo contra el cuadro de Oceanía se va a disputar este sábado 30 de mayo en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California. Posteriormente, el último partido amistoso será el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

Jugadores convocados a la Selección Mexicana

Entre los futbolistas de la Liga BBVA MX que tienen su lugar asegurado se encuentran:

Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas: Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca).

Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez, (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Romo (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas).

Delanteros: Armando González (Chivas), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas).

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana va a enfrentar a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio CDMX, Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara y la Fase de Grupos se cierra el 26 junio de vuelta en el Estadio Ciudad de México.

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