Así le ha ido a la Selección Mexicana cuando disputa Copas del Mundo en su país

La Selección Mexicana de Futbol continúa su preparación con miras a lo que será junio del 2026, mes en el que se llevará a cabo la Copa Mundial de la FIFA. Ante ello, no está de más conocer cómo le ha ido al cuadro nacional cuando juega de local en este tipo de eventos internacionales.

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Como sabes, México ha sido sede de las Copas del Mundo en dos ocasiones en el pasado, por lo que, con lo que ocurrirá en el 2026, será el primer país en la historia en albergar tres ediciones mundialistas. ¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en el pasado cuando juega en territorio nacional?

Así le ha ido a la Selección Mexicana en las Copas del Mundo en su país

En 1970, el primer mundial llevado a cabo en el país, México igualó su primer partido ante la URSS para, posteriormente, derrotar tanto a El Salvador como a Bélgica, disputando con ello los cuartos de final en el Nemesio Diez ante una Italia que, a la postre, se quedó con el triunfo por 4-1.

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El partido ante Bélgica nos dejó buenos momentos… Ahora es momento de elegir al protagonista. 🔥



¿Quién fue el #MejorJugadorDelPartido? 👀



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Juntos escribimos la historia del Tricolor. 🙌#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/szDL3IvKQf — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 1, 2026

16 años después, en el Mundial de 1986, la Selección Mexicana derrotó a Bélgica y a Irak, resultados que, sumado a un empate ante Paraguay, le dio el primer lugar de su grupo. En los octavos de final superaron a Bulgaria, por lo que, en cuartos de final, se midieron a una Alemania que terminó con los sueños en la ronda de penales.

Con ello, México llega a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con la intención clara de superar lo vivido hace 40 años en territorio nacional, aunque esta edición será distinta dado que, con 48 selecciones, se disputará una fase de grupos y, posteriormente, fases eliminatorias que comenzarán desde los dieciseisavos de final.

¿Cuándo comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El calendario menciona que el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que se llevará a cabo en el Estadio Banorte, está programado para el 11 de junio. Aquí, el conjunto nacional se medirá a Sudáfrica, un duelo que revivirá lo ocurrido en el Mundial del 2010.