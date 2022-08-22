VIDEO: Así se ve la Selección Mexicana en el álbum de Qatar 2022

La Selección Mexicana sigue con su preparación de cara al Mundial de Qatar 2022, y uno de los elementos que más emociona a la afición, lejos de la cancha de juego, es el álbum oficial de Panini, mismo donde ya podemos ver cómo lucen los jugadores aztecas.

Como cada 4 años, sale a la venta un álbum de estampas donde podremos ver a los jugadores principales de cada selección para el Mundial, por lo que en Qatar 2022 no ha sido la excepción, y si tú te preguntabas cómo lucen los mexicanos, aquí tenemos el video.

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Así se ve la Selección Mexicana en el álbum de Qatar 2022

A través de un video en TikTok que se ha vuelto viral, ya podemos ver a todos los jugadores de la Selección Mexicana que estarán en el álbum oficial de estampas, donde vemos nombres muy interesantes y una imagen un tanto distinta a lo que hemos visto en años anteriores.

Ojo, es importante que recuerdes que Panini lanza este álbum meses antes del inicio del torneo tratando de ‘adivinar’ qué jugadores estarán en el Mundial, pero las convocatorias oficiales se darán más adelante, y ellos suelen sacar una planilla con esos jugadores que quizá no incluyeron y después se integraron.

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Ahora sí, en este video podemos ver a jugadores como son Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Alfredo Talavera, Luis Romo, César Montes, Tecatito Corona, Héctor Herrera, Chucky Lozano, Andrés Guardado, entre otros.

Solos falta Diego y Jorge 😵 pic.twitter.com/Iaihplnjeg — Alejandro Miranda (@AlejandroReal71) August 22, 2022

En apariencia este fan tiene el álbum oficial casi lleno y sólo le faltan un par de estampas, pues comenta que Diego Lainez y Jorge Sánchez son los únicos que le faltan, de México, pero tiene otros videos mostrando selecciones completas.

La Selección Mexicana inicia su participación en Qatar 2022 el 22 de noviembre, cuando se midan ante Polonia; el día 26 jugarán ante Argentina y para el 30 cierran la Fase de Grupos contra Arabia Saudita.

