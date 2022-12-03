Chucky Lozano, el primer seleccionado en llegar a México

Luego de caer eliminados en la primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, los jugadores de la Selección Mexicana ya rompieron filas y algunos ya emprendieron el viaje de regreso. El primero en llegar a la Ciudad de México fue Hirving Chucky Lozano.

Procedente de Doha, Catar, el futbolista del Napoli hizo conexión en Madrid, España, y posteriormente se dirigió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde arribó sin hacer demasiado ruido.

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Llegada del Chucky Lozano a México

El atacante de 27 años de edad no fue visto por los medios de comunicación. Su arribo a la Terminal 1 del AICM se dio de manera discreta alrededor de las seis de la tarde de este viernes 2 de diciembre del 2022; de hecho, personal de seguridad del inmueble reveló que —junto a su pareja— fue sacado por una puerta lateral (frontal a la Puerta 8), donde ya lo esperaban sus guardaespaldas.

Será durante la madrugada del domingo 4 de diciembre que la mayor parte de los convocados por Gerardo Martino aterricen en suelo mexicano; ya por separado, acompañados por amigos o familiares que viajaron con ellos a la justa en el Medio Oriente.

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A diferencia de lo sucedido en Rusia 2018, el talentoso extremo no pudo guiar al combinado mexicano a puntuar (y anotar) lo necesario para estar en los octavos de final. El elemento surgido del Pachuca no aportó goles, ni asistencias en los juegos frente a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

'Chucky' tendrá unos días de vacaciones antes de reportar con el equipo napolitano, cuya actividad en la Serie A se reanudará el 4 de enero, con un llamativo choque contra el Inter de Milán, a disputarse en el estadio Giuseppe Meazza.

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