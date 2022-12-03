Chucky Lozano, el primer seleccionado en llegar a México
El mexicano, Hirving el Chucky Lozano prefirió viajar antes que el resto de los seleccionados y ya está en suelo nacional tras participar en Qatar 2022
Luego de caer eliminados en la primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, los jugadores de la Selección Mexicana ya rompieron filas y algunos ya emprendieron el viaje de regreso. El primero en llegar a la Ciudad de México fue Hirving Chucky Lozano.
Procedente de Doha, Catar, el futbolista del Napoli hizo conexión en Madrid, España, y posteriormente se dirigió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde arribó sin hacer demasiado ruido.
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Llegada del Chucky Lozano a México
El atacante de 27 años de edad no fue visto por los medios de comunicación. Su arribo a la Terminal 1 del AICM se dio de manera discreta alrededor de las seis de la tarde de este viernes 2 de diciembre del 2022; de hecho, personal de seguridad del inmueble reveló que —junto a su pareja— fue sacado por una puerta lateral (frontal a la Puerta 8), donde ya lo esperaban sus guardaespaldas.
Será durante la madrugada del domingo 4 de diciembre que la mayor parte de los convocados por Gerardo Martino aterricen en suelo mexicano; ya por separado, acompañados por amigos o familiares que viajaron con ellos a la justa en el Medio Oriente.
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A diferencia de lo sucedido en Rusia 2018, el talentoso extremo no pudo guiar al combinado mexicano a puntuar (y anotar) lo necesario para estar en los octavos de final. El elemento surgido del Pachuca no aportó goles, ni asistencias en los juegos frente a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.
'Chucky' tendrá unos días de vacaciones antes de reportar con el equipo napolitano, cuya actividad en la Serie A se reanudará el 4 de enero, con un llamativo choque contra el Inter de Milán, a disputarse en el estadio Giuseppe Meazza.
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