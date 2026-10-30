Selección Mexicana queda en noveno lugar en Mundial de 189 selecciones

Este viernes 30 de octubre del 2026, terminó el Mundial Sub-15 en el que participaron 189 selecciones miembros a la FIFA y en el que México logró terminar en el noveno lugar de la competición.

#Sub15 | ¡Nuestra Selección es Top 10 del mundo! 👏 El equipo dirigido por @mcabrera14 ganó nueve de sus 10 partidos y terminó en la novena posición de la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en la que participaron 189 equipos. 🔝 ¡Enorme logro gracias al trabajo de todos! ⚽🔥 #ProyectoSelecciones 🇲🇽 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 30, 2026

Luego de nueve días de un torneo extenso, con varios equipos participando, la Selección Mexicana tuvo una gran participación al terminar en el noveno lugar, luego de conseguir 9 victorias en 10 partidos disputados.

Así le fue a México en el Mundial Sub-15

En la Fase de Grupos, México tuvo una participación destaca al lograr ganar todos sus encuentros. La selección Mexicana se encontraba en el Grupo H y logró tener 5 victorias de 5 partidos disputados. Sus resultados fueron:



Hungría 1-3 México

México 5-0 Dominica

México 7-1 Siria

México 8-0 Etiopía

México 1-0 Malasia

En los dieciseisavos de final, se enfrentaron a Rusia, encuentro que lograron ganar 2-3 México, avanzando así a Octavos, ronda en la que terminó perdiendo México 2-5 Ghana, resultado que los dejó fuera de la pelea por el titulo pero siguieron teniendo encuentros para definir su lugar en el torneo.

Sus siguiente rival fue Marruecos, que logró vencer 3-0, posteriormente México 7-0 Italia y por último, logró pelear por el noveno lugar ante Uruguay, partido que terminó México 3-1 Uruguay.

Los cambios que tuvo el Mundial Sub-15

Para el Mundial Sub-15, la FIFA realizó varios cambios al formato del futbol tradicional pues los partidos fueron 8 vs 8 y cada uno de los tiempo de juego fueron de 20 minutos, Los cambios fueron debido a la gran cantidad de selecciones y que los equipos llegaron a jugar hasta dos juegos por día.

#Sub15 | ¡La Selección Nacional de México termina novena en la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA! 🔥😎



Victoria de 3-1 sobre Uruguay en el partido Final. ¡Felicidades a nuestros jóvenes y al cuerpo técnico encabezado por @mcabrera14! 👏



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Las Selecciones pudieron convocar hasta 14 futbolistas para disputar el torneo, que se celebra en Azerbaiyán.