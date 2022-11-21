La Selección Mexicana se reporta lista para su debut en Qatar 2022

La espera ha terminado, la Copa del Mundo Qatar 2022 ha dado inicio y con ello se acerca el inicio de la participación de la Selección Mexicana, que en este Mundial, estará bajo el mando del director técnico argentino, Gerardo Martino y quién tendrá la responsabilidad de conducir al equipo mexicano en la justa mundialista, en donde se espera lograr la disputa del famoso quinto partido en la instancia de cuartos de final.

El conjunto azteca saltó nuevamente a la cancha del Estadio Al Kohr, alrededor de las 7 de la noche, horario habitual en el que han estado entrenando desde su llega al país de medio oriente el jueves 17 de noviembre por la noche.

Te puede interesar: Selecciones no protestarán con bandas LGBTIQ+ en Qatar 2022.

La Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998 | Memorias Mundialistas

En este último ensayo, el estratega sudamericano trabajó el planteamiento táctico con los 11 elementos que saltarán el día de mañana a la cancha del Estadio 974 en busca de las primeras unidades de México en el certamen mundialista ante la Selección de Polonia que tiene en Robert Lewandowski, jugador del FC Barcelona a su hombre insignia y capitán del combinado europeo.

Al haber trabajado completamente a puerta cerrada, no está claro si el delantero del Wolverhampton Wanderers, Raúl Jiménez formará parte del 11 titular o si su lugar será tomado por otro elemento.

¿Cuándo juega México en Qatar 2022?

La Selección Mexicana quedó emparejada dentro del Grupo C junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, entrando en acción frente a los polacos el martes 22 de noviembre en punto de las 10 de la mañana desde la cancha del Estadio 974, posteriormente se medirá a los argentinos el sábado 26 a la una de la tarde en el Estadio Lusail y cerrará la fase de grupos ante los saudíes, nuevamente en el mismo recinto.

Te puede interesar: "Esta Selección puede hacer historia" - Miguel Herrera