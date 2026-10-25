Selección Mexicana se mete a los octavos de final de la Copa Mundial sub-17 femenil ¿Cuál es su rival?

Tarea completada, la Selección Mexicana Femenil sub-17 se metió a los octavos de final de la Copa Mundial de la especialidad que se lleva a cabo en Marruecos. Las pupilas de Miguel Ángel Gamero vencieron por la mínima diferencia a su similar de Australia y con dos triunfos en la fase de grupos, se quedaron con el segundo puesto del Grupo F solo por debajo de España.

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Citalli Reyes fue la gran heroína del compromiso gracias a su solitario tanto en la primera parte, el cual fue suficiente para que México se quedara con las tres unidades. Cabe recordar que, la Selección Mexicana Femenil sub-17 se levantó de la derrota frente a las ibéricas en la primera fecha y posterioremente hiló triunfos para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

México Femenil sub-17 Fase de Grupos (Grupo F)

• Jornada 1: España 3-1 🇲🇽 México

• Jornada 2: 🇲🇽 México 3-1 Chile

• Jornada 3: 🇲🇽 México 1-0 Australia

Será el jueves 29 de octubre en punto de las 3:00 pm cuando México se vea las caras con Nigeria en uno de los duelos de la ronda de octavos de final en el Mundial. Las africanas llegan con dos triunfos y una derrota, más una diferencia de cuatro goles a favor. De hecho, derrotaron por 2-0 a Puerto Rico, selección perteneciente a la Concacaf en la jornada 2 del certamen.