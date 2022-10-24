Selección Mexicana supera a todos los equipos del Mundial de Qatar 2022

Mientras en el terreno futbolístico, la Selección Mexicana se prepara para triunfar en Qatar 2022, fuera de las canchas ya puede presumir una victoria, sobre el resto de los equipos que participarán en la justa mundialista, a partir del próximo 19 de noviembre.

El equipo de Gerardo Martino enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, en ese orden, durante la Copa del Mundo, buscando clasificar a Octavos de Final y ahora sí, llegar al tan ansiado quinto partido.

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Selección Mexicana es líder rumbo a Qatar 2022

De acuerdo a información publicada por Twitter, la Selección Mexicana es la que más seguidores tiene en la plataforma, del resto que participará en la Copa del Mundo. Está por encima de Francia, Inglaterra y Brasil, quienes fácilmente podrían ser considerados como candidatos al título.

De igual manera, la Selección Mexicana es la más mencionada del resto de equipos que jugarán la Copa del Mundo. En ese rubro supera a otras Selecciones como Inglaterra, Brasil o Argentina, quienes están colocados en segundo, tercero y cuarto puesto de dicho ranking. Dos de ellas son candidatos a levantar la Copa el próximo domingo 18 de diciembre.

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La #FIFAWorldCup arranca en menos de un mes ⚽️ y @miseleccionmx, @England, @cbf_futebol, @Argentina y @USMNT están listos para arrasar en Twitter.



Conoce algunos datos sobre su impacto en Twitter donde, sí, somos 'la Selección'🇲🇽 más mencionada en el mundo😎⬇️ pic.twitter.com/hdeAeYbC2l — Twitter México (@TwitterMexico) October 24, 2022

Y México 🇲🇽 no solo lidera en las menciones en Twitter, sino en cuanto a su comunidad: es la Selección Nacional ✨más seguida✨ a nivel mundial. 🌎🌍🌏



También desde América Latina, 🇧🇷 y 🇦🇷 nos acompañan en esta lista 👇 pic.twitter.com/rRkt6WSF4l — Twitter México (@TwitterMexico) October 24, 2022

Cabe señalar que la cuenta de la Selección Mexicana es muy activa en redes sociales, dándole seguimiento a los jugadores que tienen actividad en las distintas ligas, ya sea entre semana o también los fines.

El debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, será el próximo 22 de noviembre, cuando se midan a Polonia. Antes de eso enfrentarán a Iraq y a Suecia, en los últimos partidos de preparación que tendrá el equipo de Gerardo Martino y en donde ya veremos a la plantilla que representará al país en Qatar 2022.

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