Solo dos selecciones anfitrionas no han pasado de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA

Ser la sede de la Copa Mundial de la FIFA, es una gran responsabilidad para la selección anfitriona y en la mayoría de los casos jugar de local, suele ser una ventaja bastante significativa, ya que se cuenta con el apoyo de la afición en su totalidad y se evitan los viajes largos, colocando a los locales con participaciones históricas.

Sin embargo, han existido dos ocasiones en donde los anfitriones han tenido una actuación para el olvido, aunque son situaciones poco comunes, ya que solamente en dos ocasiones, la selección local ha quedado fuera en la fase de grupos.

México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

¿Qué selecciones anfitrionas han quedado eliminadas en la fase de grupos?

La primera ocasión que un equipo anfitrión quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA en la fase de grupos, fue en la edición de Sudáfrica 2010, los llamados Bafana Bafana, lograron empatar con la Selección Mexicana en el partido inaugural, en su segundo duelo, cayeron ante Uruguay y luego sorprendieron al vencer a Francia.

Sin embargo, quedaron fuera en la fase de grupo por la diferencia de goles, siendo el primer anfitrión en no avanzar a la siguiente ronda, aunque todos van a recordar el gol de Siphiwe Tshabalala ante la Selección Mexicana.

La segunda ocasión en que el anfitrión quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA, fue en Qatar 2022, donde por primera ocasión el seleccionado local perdió sus tres partidos, demostrando que no estaban al nivel de sus rivales.

Desde el partido inaugural contra Ecuador, donde perdieron 2-0, mostraron que tenían muchas carencias en el terreno de juego, en su segundo duelo ante Senegal se vieron mejor en la cancha, pero el resultado fue 3-1. Finalmente, ante Países Bajos, volvieron a caer por 2-0, siendo el único anfitrión en la historia que no pudo sumar puntos.

