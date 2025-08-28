SORTEO de la UEFA Champions League 2025-2026, fecha y horario en México

La temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League, está a solo semanas de iniciar y este jueves 28 de julio, los 36 equipos conocerán lo que les depara la Fase de Liga, en el esperado sorteo, recordando que esta etapa vino a suplir la tradicional fase de grupos.

En Mónaco, se celebrará el sorteo de la Champions League en punto de las 10:00 am y será el instante en el que la afición de los 36 equipos clasificados a Champions League, se enteren de los juegos que se aproximan.

Especial atención en conocer el destino del mas ganador, Real Madrid y lo que depare el camino para Xabi Alonso; sin olvidar al PSG actualmente campeón de Champions League bajo el mando de Luis Enrique.

Barcelona, Chelsea, Liverpool y muchos tantos equipos también tienen a los seguidores expectantes.

¿Cúales son los equipos que van a Champions League 2025-2026?

España



FC Barcelona

Real Madrid

Atlético de Madrid

Athletic Club

Villarreal

Inglaterra



Liverpool

Arsenal

Manchester City

Chelsea

Newcastle United

Tottenham Hotspur (campeón de Europa League)

Italia



Napoli

Inter de Milán

Atalanta

Juventus

Alemania



Bayern Múnich

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund

Francia



Paris Saint-Germain (campeón defensor)

Olympique de Marsella

AS Monaco

Países Bajos



PSV Eindhoven

Ajax

Portugal



Sporting CP

Benfica (clasificado vía playoffs)

Bélgica



Union Saint-Gilloise

Club Brugge (clasificado vía playoffs)

Turquía



Galatasaray

República Checa



Slavia Praga

Grecia



Olympiacos

Dinamarca



FC Copenhagen (clasificado vía playoffs)

Noruega



Bodø/Glimt (clasificado vía playoffs)

Chipre



Pafos FC (debut histórico)

Kazajistán



Kairat Almaty (clasificado vía playoffs)

Azerbaiyán



Qarabag FK (clasificado vía playoffs)

¿Cuántos mexicanos jugarán Champions League esta temporada 2025-2026?

En la campaña 2025-2026 de la Champions League, solo habrá dos mexicanos en competencia y también hoy sabrán los juegos que les presentarán en la Fase de Liga.

Uno de los mexicanos que jugarán Champions League, es Alex Padilla, arquero del Athletic quien vería acción en este nuevo curso, y quien hasta hace algunas semanas aún estaba prestado a los Pumas de la UNAM, por lo que ha pasado de Liga MX a Champions League.

El otro es Rodrigo Huescas, jugador del Copengahen, quien avanzó de forma dramática en los Playoffs que se jugaron esta semana y venciendo al Basilea, pasaron a Champions League en una gran noticia.

¿Cuándo inicia la campaña 2025-2026 en la Champions League?

La campaña arranca en septiembre y los primeros juegos suceden del 16 al 18 de septiembre, en los estadios que se conocerán una vez celebrado el sorteo de Champions League.

¿Cómo es el sorteo de Champions League 2025-2026?

-En esta edición, el afamado torneo de Champions League conserva el formato de “fase de liga”, con 36 equipos ya confirmados todos.

-Cada escuadra jugará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro como visitante a lo largo de esta primera fase.

-Los cruces de los partidos se determinan mediante un software, y los equipos clasificados se dividen en diferentes bombos para celebrarse el sorteo.

-Los resultados de este sorteo que sucede HOY 28 de agosto, definirán el calendario de la fase de liga, que verá su inicio el 16 de septiembre.