Sueño con ir al Mundial de Qatar 2022: Marcelo Flores

Esta semana, la selección azteca enfrentará su similar de Guatemala en partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, encuentro que al no ser fecha FIFA, contará con jugadores de la liga local y algunos jóvenes que están buscando brillar en el balompié azteca, incluido Marcelo Flores, jugador que milita en el Arsenal de Inglaterra y sueña con asistir al primer mundial en la historia en el medio oriente.

“Estoy muy feliz donde estoy ahorita, amando lo que estoy haciendo en el fútbol y viviendo el momento y disfrutando todo, claro que tengo mi sueño de jugar en la Copa del Mundo”, comentó Marcelo Flores en entrevista para Azteca Deportes.

Sobre si el director técnico, Gerardo Martino ha hablado con el jugador sobre una posibilidad de estar entre los convocados a la Copa del Mundo que se jugará a finales de este 2022, Marcelo Flores fue claro en decir que vive el momento a la espera de la lista final y por supuesto también un inminente debut con su equipo en la Premier League.

“No, no me ha hablado, no me ha dicho nada, pero estoy disfrutando, trabajando duro, quiero debutar, claro que sí es mucho, muchas personas sueñan con debutar y estoy trabajando duro, esperando el momento que me llamen y estar listo para eso”.

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Flores y la posibilidad de jugar para el seleccionado canadiense

Al tener nacionalidad canadiense, el joven de 18 años aclaró el tema sobre un posible llamado con el combinado de la “Hoja de Maple” y el probar suerte con otra selección que no sea la mexicana.

“Sí claro, claro que tengo interés, nunca puedo decir algo malo o algo bueno de ellos, ahorita no sé la verdad pero a ver qué pasa, si lo tengo muy claro, porque no me gusta lo que pasa afuera del fútbol, solo me gusta jugar”, finalizó.

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La Selección Azteca se mide a Guatemala este miércoles a las 19:15 horas, partido que podrás disfrutar en la pantalla de Azteca 7.

