Así va la tabla general de la UEFA Champions League tras la Jornada 1 de la Temporada 2025/26
Luego de la Jornada 1 en la Temporada 2025/26 de la Champions League, Eintracht Frankfurt lidera la tabla general en la Fase de Liga tras golear a Galatasaray
Se fue la Jornada 1 en la Fase de Liga de la Champions League. La Temporada 2025/26 del certamen de la UEFA se puso en marcha y tras los primeros partidos comienza a moverse la tabla general.
El liderato en el inicio del certamen le pertenece al Eintracht Frankfurt. La escuadra de la Bundesliga vio la victoria por marcador de 5-1 ante Galatasaray y los goles a favor los coloca en lo más alto de la clasificación luego de la Fecha 1.
Con las mismas tres unidades, por debajo se ubican el PSG, Club Brugge, Sporting de Lisboa, Union SG, Bayern Munich, Arsenal, Barcelona, Inter, Manchester City, Qarabağ, Liverpool, Real Madrid y Tottenham, escuadras que obtuvieron la victoria ante sus respectivos rivales en el inicio de la nueva campaña de la Champions League.
A partir del lugar 15 al 21, los equipos registran un punto tras haber igualado en su debut en la Temporada 2025/26, donde se ubica el Borussia Dortmund, Juventus, Bodø/Glimt, Bayer Leverkusen, Copenhague, Salvia Praga, Olympiacos y Pafos.
Finalmente, la parte baja se compone de los equipos del lugar 23 al 36, cuadros que fueron derrotados en el primer partido donde aparecen el Atlético de Madrid, Benfica, Marsella, Villarreal, Chelsea, PSV, Ajax, Athletic Club, Napoli, Newcastle, Kairat Almaty, Mónaco, Galatasaray y Atalanta.
Resultados de la Jornada 1 en la Champions League 2025/26
- PSV 1-3 Union SG
- Athletic 0-2 Arsenal
- Juventus 4-4 BVB
- Benfica 2-3 Qarabağ
- Tottenham 1-0 Villarreal
- Real Madrid 2-1 Marsella
- Olympiacos 0-0 Pafos
- Slavia Praga 2-2 Bodø/Glimt
- Bayern Munich 3-1 Chelsea
- PSG 4-0 Atalanta
- Ajax 0-2 Inter
- Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
- Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen
- Club Brugge 4-1 Mónaco
- Frankfurt 5-1 Galatasaray
- Sporting Lisboa 4-1 Kairat
- Newcastle 1-2 Barcelona
- Macnchester City 2-0 Napoli
