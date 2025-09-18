Así va la tabla general de la UEFA Champions League tras la Jornada 1 de la Temporada 2025/26

Se fue la Jornada 1 en la Fase de Liga de la Champions League. La Temporada 2025/26 del certamen de la UEFA se puso en marcha y tras los primeros partidos comienza a moverse la tabla general.

Te puede interesar: ¿Quieres ser compañero de equipo de Guillermo Ochoa? Así puedes calificar para trabajar en el Limassol de Chipre

El liderato en el inicio del certamen le pertenece al Eintracht Frankfurt. La escuadra de la Bundesliga vio la victoria por marcador de 5-1 ante Galatasaray y los goles a favor los coloca en lo más alto de la clasificación luego de la Fecha 1.

Con las mismas tres unidades, por debajo se ubican el PSG, Club Brugge, Sporting de Lisboa, Union SG, Bayern Munich, Arsenal, Barcelona, Inter, Manchester City, Qarabağ, Liverpool, Real Madrid y Tottenham, escuadras que obtuvieron la victoria ante sus respectivos rivales en el inicio de la nueva campaña de la Champions League.

A partir del lugar 15 al 21, los equipos registran un punto tras haber igualado en su debut en la Temporada 2025/26, donde se ubica el Borussia Dortmund, Juventus, Bodø/Glimt, Bayer Leverkusen, Copenhague, Salvia Praga, Olympiacos y Pafos.

Finalmente, la parte baja se compone de los equipos del lugar 23 al 36, cuadros que fueron derrotados en el primer partido donde aparecen el Atlético de Madrid, Benfica, Marsella, Villarreal, Chelsea, PSV, Ajax, Athletic Club, Napoli, Newcastle, Kairat Almaty, Mónaco, Galatasaray y Atalanta.

Resultados de la Jornada 1 en la Champions League 2025/26

PSV 1-3 Union SG

Athletic 0-2 Arsenal

Juventus 4-4 BVB

Benfica 2-3 Qarabağ

Tottenham 1-0 Villarreal

Real Madrid 2-1 Marsella

Olympiacos 0-0 Pafos

Slavia Praga 2-2 Bodø/Glimt

Bayern Munich 3-1 Chelsea

PSG 4-0 Atalanta

Ajax 0-2 Inter

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen

Club Brugge 4-1 Mónaco

Frankfurt 5-1 Galatasaray

Sporting Lisboa 4-1 Kairat

Newcastle 1-2 Barcelona

Macnchester City 2-0 Napoli

Te puede interesar: ¿Bye, Rayados? Sergio Ramos presume nuevo equipo en redes sociales