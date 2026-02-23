Así va la tabla de posiciones de la Liga Expansión MX tras la Jornada 7

La Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga Expansión MX ha llegado a su final. Debido a que el partido entre Tapatío y Tlaxcala fue reprogramado, Tepatitlán pudo aprovechar la situación para colarse como único líder del torneo, luego de vencer a Irapuato en el Estadio Tepa Gómez. De esta manera, los Alteños se ubican en lo más alto de la tabla con 15 unidades.

Por su parte, Morelia consiguió alcanzar la segunda posición en la tabla general con 13 puntos luego de derrotar Dorados de Sinaloa en el Estadio Caliente, cortando con el invicto que estos mantenían jugando como local. El partido finalizó 1-0 a favor del Canario y desplazó al Tapatío a la tercera plaza de la Liga Expansión MX.

Alebrijes vs Atlante, Jornada 7 de la Liga Expansión MX|Crédito: Liga Expansión MX / X

Los de Guadalajara aún deben jugar el partido correspondiente a la Jornada 7 ante Tlaxcala, por lo que tienen probabilidades de culminar como líderes del torneo debido a que cuentan con 13 unidades. Sin embargo, por diferencia de gol, se ubican terceros en la tabla general, por detrás de Morelia. Aún no hay fecha oficial para el regreso del futbol en Guadalajara (debido a los incidentes), por lo que el duelo entre ambos equipos deberá esperar.

TE PUEDE INTERESAR:



El cuarto y quinto lugar de la tabla está repartido entre Cancún FC y Tlaxcala respectivamente, ambos con 10 puntos. Mientras que, por otro lado, Irapuato y Atlético La Paz se ubican en la sexta y séptima posición respectivamente con 9 puntos cada uno.

Venados se posiciona octavo en la tabla general con 8 unidades, mientras que Alebrijes y Dorados complementan el top 10 respectivamente, con 6 puntos cada uno. Por otro lado, Atlante se ubica 11 con 5 unidades, al igual que Mineros de Zacatecas, Leones Negros y Correcaminos.

Jaiba Brava cierra la tabla en la posición número 15 con apenas 3 unidades.

La tabla de la Liga Expansión MX tras la Jornada 7

Tepatitlán: 15 puntos; 7 partidos jugados; +5 DG. Morelia: 13 puntos; 6 partidos jugados; +7 DG. Tapatío: 13 puntos; 6 partidos jugados; +6 DG. Cancún FC: 10 puntos; 6 partidos jugados; +3 DG. Tlaxcala: 10 puntos; 6 partidos jugados; +1 DG. Irapuato: 9 puntos; 6 partidos jugados; +4 DG. Atlético La Paz: 9 puntos; 5 partidos jugados; +4 DG. Venados: 8 puntos; 7 partidos jugados; +1 DG. Alebrijes: 6 puntos; 6 partidos jugados; -2 DG. Dorados: 6 puntos; 7 partidos jugados; -7 DG. Atlante: 5 puntos; 5 partidos jugados; -2 DG. Mineros: 5 puntos; 6 partidos jugados; -3 DG. Leones Negros: 5 puntos; 6 partidos jugados; -5 DG. Correcaminos: 5 puntos; 6 partidos jugados; -6 DG. Jaiba Brava: 3 puntos; 5 partidos jugados; -6 DG.

Partidos de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga Expansión

Viernes 27 de febrero:

Alebrijes vs Dorados - 17:00 horas.

Correcaminos vs Tapatío - 19:00 horas.

Mineros vs Venados - 19:00 horas.

Sábado 28 de febrero:

Tlaxcala vs Tepatitlán - 17:00 horas.

Morelia vs Atlético La Paz - 19:00 horas.

Cancún FC vs Jaiba Brava - 19:00 horas.

Domingo 1 de marzo: