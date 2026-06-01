Atención Ochoa y Rangel: la nueva regla de la FIFA que deben recordar los porteros mexicanos

La Federación Internacional de Fútbol Asociación implementará modificaciones importantes en el reglamento de juego a partir de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pierluigi Collina, presidente de la comisión de árbitros, presentó una serie de medidas destinadas a agilizar el desarrollo de los partidos, dentro de las cuales se encuentra la reducción a 5 segundos del tiempo que tendrán los porteros para sacar del arco.

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Chairman of the FIFA referees committee, Pierluigi Collina arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine|CARL RECINE/REUTERS

En detalle, la nueva directriz de la FIFA establece que los arqueros dispondrán de un máximo de cinco segundos para poner el balón en juego. El conteo regresivo iniciará en el momento exacto en que el esférico se encuentre detenido dentro del área de meta. En caso de superar el tiempo, el árbitro sancionará la infracción con la pérdida de la posesión para el equipo infractor. Los jueces otorgarán un saque de banda en la línea lateral más cercana a la portería a favor del conjunto oponente.

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Los porteros mexicanos, atentos a estos cambios previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo serán los porteros que tendrá la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ellos deberán dominar con rapidez estas nuevas reglamentaciones que puso en vigencia la casa madre del futbol mundial. El debut de México vs Sudáfrica por el Grupo A el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México será el escenario en donde se pondrán en marcha estas modificaciones en el reglamento.

Las modificaciones de la FIFA también contemplan penalizaciones severas para los futbolistas de campo que demoren las reanudaciones desde las bandas y, además, los jugadores presentes en la cancha no podrán acercarse a su entrenador para recibir indicaciones cuando un arquero pida asistencia médica.

Otras modificaciones anunciadas hoy marcan que el VAR podrá intervenir para revisar faltas provocadas por el equipo atacante antes de que la pelota esté en juego en un córner o tiro libre, y luego tengan impacto directo en un gol, un penal o una tarjeta roja. Si el árbitro determina que hay una falta previa, se repetirá el corner o tiro. Por último, los jugadores que se tapen la boca con la mano, camiseta o brazo solo serán expulsados si lo hacen en el marco de una ‘charla conflictiva’ y no amistosa.