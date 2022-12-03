‘Tata’ Martino y el resto de la Selección Mexicana abandonan Catar

Tres días después de haber quedado eliminados del Mundial de Qatar 2022, el 'Tata' Martino y el resto de los jugadores de la Selección Mexicana que aún se mantenían en el país sede, abandonaron Catar.

La Selección Mexicana no pudo superar la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Debutaron con un empate sin goles ante Polonia, posteriormente cayeron ante Argentina y en la última jornada, aunque derrotaron a Arabia Saudita, quedaron eliminados por la diferencia de goles.

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Gerardo Martino y la Selección Mexicana fuera de Catar

Los primeros jugadores en abandonar la sede mundialista, fueron Hirving 'Chucky' Lozano, Alexis Vega y Luis Chávez. Este último fue uno de los futbolistas que más sorprendió al mundo entero, tras marcarle un golazo a Arabia Saudita y ser el mejor de los dirigidos por Gerardo Martino, durante el torneo.

Ahora, con rostros serios, tanto el 'Tata' Martino como el resto de sus jugadores abandonaron Catar. Las maletas llenas de desilusión, luego de haber firmado una de las peores actuaciones en la historia de la Copa del Mundo. Dentro del Grupo C de Qatar 2022 terminaron en el tercer lugar por debajo de Argentina y Polonia.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Mexico Press Conference - Main Media Center, Doha, Qatar - November 25, 2022 Mexico coach Gerardo Martino reacts during the press conference REUTERS/Gareth Bumstead|GARETH BUMSTEAD/REUTERS

El futuro de Gerardo Martino aún es incierto. Si bien, su contrato está por expirar, ni Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ni Jaime Ordiales, Director de Selecciones Nacionales Varoniles, confirmaron la salida del argentino.

Habra un recambio generacional en la Selección Mexicana, en principio por la edad de algunos futbolistas y también, por los resultados obtenidos recientemente. El conjunto azteca comenzará a planear desde ya lo que será el Mundial de 2026, en donde compartirán sede con Estados Unidos y Canadá, y el torneo sufrirá algunos cambios.

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