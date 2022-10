Cristiano no jugó vs Manchester City ‘para evitarle la verguenza’

La Premier League fue escenario de un partidazo, pues el Manchester City goleó sin piedad por 6-3 al Manchester United, donde uno de los momentos más marcados fue que Cristiano Ronaldo se quedó en la banca en este duelo, pero Erik Ten Hag ha revelado por qué.

Según parece, el técnico del Manchester United prefirió dejar en la banca a Cristiano Ronaldo para ‘no manchar su carrera’, pues luego de que comenzaron siendo goleados por 4-0 en el primer tiempo, optó por no darle ingreso.

Revelan por qué Cristiano Ronaldo no jugó vs Manchester City

Luego del compromiso en la Premier League, Erik Ten Hag habló ante los medios de comunicación y fue cuestionado sobre la ausencia de CR7 en el partido, donde muchos pensaron que estaba lesionado, pero la razón era otra.

El DT del Manchester United comentó que no metió a Cristiano Ronaldo ‘por respeto a su carrera’, ya que ser parte de una goleada de escándalo al parecer no era ‘bueno’ para el lusitano, por lo que por este motivo uno de los mejores jugadores del planeta no sumó minutos en el Derbi.

“No lo metí a jugar por respeto a él (Cristiano Ronaldo) y por su carrera. Íbamos 4-1. No hubiera sido lo adecuado. Además, Anthony Martial necesitaba minutos después de su lesión y era la oportunidad de probarlo”, comentó el DT del United.

Pese a ser uno de los mejores jugadores del mundo, hoy en día Cristiano Ronaldo ya no juega un rol protagónico dentro de los ‘Red Devils’, pues en lo que va de la temporada 2022-23, suma 8 partidos disputados, mismos donde acumula 1 sólo gol y 378 minutos jugados.

El Manchester United de momento suma 12 puntos luego de 7 partidos jugados, ubicándose en la sexta posición de la Premier League y a 9 unidades del Arsenal que es líder de la competencia, de forma sorpresiva.