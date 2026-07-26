Tiene 22 años, juega en Europa y podría heredar el lugar de Ochoa rumbo al Mundial 2030

Memo Ochoa anunció oficialmente su retiro de las canchas con un emotivo video y con un mensaje de Gianni Infantino en el que destaca su carrera. Es por ello que el arco mexicano tiene una baja importante, la cual podría heredar un arquero que tiene 22 años, juega en Europa y es opción para la Copa Mundial de la FIFA 2030™.

Álex Padilla, quien debutó en la Primera División contra Real Madrid, es el arquero que podría ser considerado para la próxima justa mundialista, ya que es el más joven de los porteros que acudieron a la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Raúl Rangel y Carlos Acevedo, así como Luis Ángel Malagón, quien era considerado antes de su lesión.

Álex Padilla es el arquero que podría ser considerado para la próxima justa mundialista.|@padilla_1_

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Los números del arquero de 22 años

Padilla ha sido tomado más en cuenta tras su regreso al Athletic de Bilbao tras ser prestado a los Pumas por un semestre. En el último semestre debutó en La Liga en un partido ante el Real Madrid y ha sido titular en los últimos duelos de preparación del equipo.

El mexicano sumó su cuarta titularidad en la pretemporada del conjunto español: CD Derio, Leioa, Sestao River y, recientemente, contra el Eibar, al disputar 45 minutos.

Se espera que Álex sea titular en la primera jornada de La Liga de España, que arranca el 15 de agosto. Lo anterior, ya que Unai Simón reportará tarde con el club tras coronarse con La Roja en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El desafío de Alex Padilla rumbo al Mundial 2030

El exjugador de Pumas no juega en su equipo, principal desafío que enfrenta para llamar la atención de Rafael Márquez y ser considerado para la justa mundial de 2030. Lo anterior, ya que el arquero titular del Athletic de Bilbao es Simón, ganador del Guante de Oro al solo recibir un gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.