Toluca vs Orlando City en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 hoy 20 de agosto?; marcador online

¡Duelo espectacular! Toluca y Orlando City se enfrentan este miércoles 20 de agosto en el marco de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, en donde los Diablos Rojos que serán el local administrativo, salen como ligeros favoritos tras hacer una buena fase de grupos ante un club que dio buenas exhibiciones en fase de grupos.

El Toluca FC se enfrenta a Orlando City SC en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, un duelo explosivo entre el campeón de la Liga BBVA MX y un equipo en racha de la MLS.

Toluca vs Orlando City, fecha y horario del partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

El partido se disputará el 20 de agosto en el Dignity Health Sports Park, Carson, California este miércoles 20 de agosto en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México.

Toluca vs Orlando City, jugadores a seguir en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Toluca, invicto en la fase inicial, llega con un ataque liderado por Paulinho, máximo goleador del torneo con 4 goles, y Alexis Vega, clave en la creación de jugadas.

Por su parte, Orlando City, con cuatro victorias consecutivas, cuenta con un Martín Ojeda en estado de gracia, sumando 3 goles y 3 asistencias, junto al veterano Luis Muriel, autor del hat-trick más rápido en la historia del torneo.

Ambos equipos prometen un choque de ofensivas potentes, con Toluca como favorito por su solidez defensiva con momios de y Orlando buscando sorprender con su dinamismo. La clave estará en el duelo de mediocampo y la capacidad de aprovechar los espacios. ¡Un partido imperdible!

