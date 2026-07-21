Toluca vs Pumas UNAM: apuestas y simulaciones del partido de HOY 21 de julio

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comienza con uno de los partidos más atractivos de la fecha adelantada. Las apuestas ya tienen un favorito en Toluca vs. Pumas UNAM y una simulación de inteligencia artificial anticipa un duelo con emociones.

Toluca llega después de vencer 2-0 a Chivas en la Jornada 1, mientras que Pumas busca recuperarse de la derrota 3-0 frente a Pachuca. Los Diablos Rojos también afrontan este compromiso con la mira puesta en el Campeón de Campeones ante Cruz Azul, aunque sin margen para descuidar el torneo local.

Apuestas Toluca vs Pumas: quién es favorito para ganar hoy

Las cuotas de una de las casas de apuestas más reconocidas colocan a Toluca como amplio favorito. Estas son las cuotas:

Victoria de Toluca: paga 1.63

Empate: paga 4.20

Triunfo de Pumas: paga 5.00.

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El mercado de goles también espera un encuentro abierto. La opción de “más de 2.5 goles” aparece con cuota de 1.61, mientras que el “menos de 2.5 goles” paga 2.30.

Además, el mercado de “ambos equipos anotan” favorece el "Sí", con una cuota de 1.68, frente al 2.17 del "No".

|X: Pumas

Simulación Toluca vs Pumas: así terminaría el partido según la IA

Con base en el rendimiento reciente de ambos equipos, su condición de local y visitante, el momento futbolístico y las probabilidades implícitas de las cuotas, mi simulación proyecta un partido favorable para Toluca. La IA predice que el resultado será Toluca 3-1 Pumas. Posibilidades estimadas por ChatGPT:

Victoria de Toluca: 61%

Empate: 22%

Victoria de Pumas: 17%

¿A qué hora y dónde ver Toluca vs Pumas hoy?

El partido se disputará este martes 21 de julio a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Díez. Toluca recibe a Pumas en el Estadio Nemesio Díez con el objetivo de mantener el paso perfecto, mientras que los universitarios intentarán reaccionar tras un complicado debut.

La transmisión estará disponible por Azteca 7 en televisión abierta y también podrá seguirse mediante las plataformas digitales de Azteca Deportes y la App.

