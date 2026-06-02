Las tres únicas selecciones que no han presentado su lista oficial de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Cada vez falta menos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que se inaugurará el próximo jueves 11 de junio con el encuentro entre las Selecciones de México y Sudáfrica; sin embargo, aun hay países que no han presentado sus listas oficiales de convocados.

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Las Selecciones que faltan por entregar sus listas de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

México no es el único país que deja las cosas para la mera hora y cuando se trata de presentar las listas de convocados que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM son tres las Selecciones que aun no han definido a los jugadores que llevarán a la justa mundialista.

Se trata de Turquía, Jordania y Uzbekistán, equipos con poca tradición mundialista que parecen haber dejado la elección de sus jugadores para último momento y tendrán hasta este martes 2 de junio para revelar a los convocados que asistirán a la Copa del Mundo.

Turquía, Jordania y Uzbekistán presentaron listas preliminares, pero no son las definitivas y aun deberán eliminar a algunos jugadores para cerrar filas con 26 elementos.

Los tres países deberán enviar sus listas de convocados a la FIFA a más tardar este martes 2 de junio y en caso de que no compartan a los jugadores llamados a través de sus redes sociales, será el propio organismo el que revele los nombres de los elementos llamados a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jordania y Uzbekistán debutarán en la justa mundialista, mientras que Turquía vuelve al máximo escenario para competir en su tercera copa, luego de una ausencia de 24 años tras haber alcanzado el histórico tercer lugar en Corea Japón 2002.

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