Triplemanía Tijuana, el evento que tendrá estrellas de la lucha libre

La Triplemanía XXX tendrá como segunda escala la Ciudad de Tijuana, Baja California, en donde 7 luchas harán vibrar el Estadio de los Xolos, que verán a casi 40 gladiadores en acción.

AAA realizó un ambicioso plan para festejar el 30 aniversario de la compañía fundada por Antonio Peña en el lejano 1992, y organizó tres Triplemanías, además de una robusta gira por México y el extranjero incluyendo Estados Unidos, Colombia y Japón.

El evento estelar próximo es la Triplemanía Tijuana, segundo capítulo, que dejará a una luchadora sin máscara; definirá el duelo estelar mano a mano en el que caerá una máscara en la Triplemanía del 15 de octubre y verá aparecer por primera vez en la Tres Veces Estelar a los Hardy Boys, Matt Hardy y Jeff Hardy.

Además se celebrará la tradicional Copa Triplemanía versión Tijuana, en la que 13 luchadores se presentarán, especulándose que serán luchadores de épocas pasadas de AAA, como Heavy Metal, Toscano, Latin Lover, Charly Manson , entre otros que ya tuvieron fugaces apariciones.

Esta es la cartelera de Triplemanía Tijuana del 18 de junio

Lucha Estelar

Matt Hardy y Jeff Hardy vs Dragon Lee y Dralístico

Ruleta de la Muerte

Psycho Clown vs Villano IV

Lucha Máscara contra Máscara

Luchadora 1 vs Luchadora 2

Ruleta de la Muerte 1

Blue Demon Jr. Vs Pentagón Jr

Lucha de alto impacto

Hijo del Vikingo vs Fénix vs Laredo Kid vs Bandido vs Taurus

Copa Triplemanía XXX

13 súper estrellas de la lucha libre

Lucha en jaula eliminatoria ruleta femenil

Lady Shani vs La Hiedra vs Chik Tormenta vs Reina Dorada vs Sexy Star vs Flammer vs Lady Maravilla

TV Azteca transmitirá Triplemanía Tijuana

Este próximo sábado 18 de junio, Azteca Deportes transmitirá la Triplemanía de Tijuana , con todas las acciones que ocurran en el Estadio Xolos, recinto en el que se llevará a cabo el magno evento.

La transmisión la podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.