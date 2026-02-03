TV Azteca transmitirá Bragantino vs Atlético Mineiro en la Jornada 2 del Brasileirão 2026

Regresa a la pantalla de TV Azteca este miércoles 4 de febrero el Brasileirao con un duelo que promete intensidad y espectáculo. Red Bull Bragantino recibirá al Atlético Mineiro, en un choque que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de protagonismo en el campeonato a partir de las 16:00 horas tiempo del centro de México en Azteca Deportes Network, el sitio y la APP de Azteca Deportes.

Bragantino, conocido por su apuesta ofensiva y dinámica, buscará aprovechar la localía para sumar otros tres puntos en la temporada. El conjunto de Bragança Paulista ha consolidado un proyecto joven y ambicioso, con jugadores que destacan por su velocidad y capacidad de presión alta y en la primera jornada consiguió el triunfo 1-0 ante Coritiba.

Por su parte, Atlético Mineiro llega con la etiqueta de favorito. El “Galo” cuenta con un plantel experimentado y figuras de peso que lo convierten en candidato natural al título. Su estilo combina solidez defensiva con talento en el ataque, lo que promete un partido de alto nivel. El Atletico viene de un espectacular empate con el Palmeiras.

¿Cuáles son las figuras del Bragantino?

Cleiton (Portero, 28 años)

Referente bajo los tres palos.

Su seguridad y liderazgo lo convierten en pieza clave del equipo.

Con contrato vigente hasta 2027, es uno de los jugadores más valiosos del plantel.

Eduardo Santos (Defensa central, 28 años)

Fuerte en el juego aéreo y con gran presencia física.

Aporta solidez en la zaga y experiencia en el Brasileirao.

Guzmán Rodríguez (Defensa, 25 años)

Uruguayo con carácter y buena salida de balón.

Se ha consolidado como uno de los defensores más confiables del equipo.

¿Cuáles son las figuras del Atletico Mineiro?

Everson (Portero, 35 años)

Titular indiscutible desde 2020.

Su experiencia y reflejos lo convierten en uno de los mejores arqueros del Brasileirão.

Líder dentro del vestidor y referente para la defensa.

Hulk (Delantero, 39 años)

Ídolo del club y aún pieza clave en el ataque.

Su potencia física y capacidad goleadora lo mantienen como uno de los jugadores más temidos de la liga.

Ha sido decisivo en partidos de liga y torneos internacionales.

Renan Lodi (Lateral izquierdo, 27 años)

Uno de los mejores laterales de Brasil.

Aporta equilibrio entre defensa y ataque, además de ser un especialista en centros precisos.

Gustavo Scarpa (Mediocampista, 32 años)

Motor del mediocampo, encargado de dar salida limpia.

Su presencia es fundamental para mantener el orden táctico del equipo.

¿Dónde ver el partido Bragantino vs Atletico Mineiro?

El encuentro correspondiente a la Jornada 2 del Brasileirao lo podrás ver EN VIVO a través de Azteca Deportes Nerwork, el sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis a partir de las 16:00 horas.

