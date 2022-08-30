TV Azteca transmitirá México vs Paraguay EN VIVO

La Selección Mexicana se prepara para su participación a la Copa del Mundo Qatar 2022 y esta vez se enfrentará a su similar de Paraguay, encuentro que se jugará en la cancha del Mercedes Benz Stadium, casa del equipo de la NFL Atlanta Falcons, este partido TV Azteca lo pasará en VIVO el miércoles 31 de agosto a partir de las 19:45 horas y que podrás ver por Azteca 7, en nuestro portal y en la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis de Christian Martinoli, El “Doctor” García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, Inés Sainz y David Medrano.

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Con solo jugadores mexicanos que juegan en la Liga BBVA MX, el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino enfrentará a la Selección de Paraguay donde varios de ellos se jugarán un lugar para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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Por su parte, los paraguayos, dirigidos por el argentino Guillermo Barros Schelotto, contará en sus filas con algunos futbolistas que se encuentran jugando en el futbol mexicano, específicamente contará con Antony Silva (Puebla), Bruno Váldez (América), Richard Sánchez (América) y Carlos González (Toluca).

El próximo mes la Selección Mexicana tendrá otros dos partidos de preparación en Fecha FIFA donde se enfrentará a sus similares de Perú y Colombia, el primer partido el 24 de septiembre y el segundo el 29.

¿A qué hora juega México vs Paraguay?

El partido entre México y Paraguay se jugará el miércoles 31 de agosto a las 19:45 horas, tiempo del centro de México.

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¿Dónde se jugará el México vs Paraguay? El partido de preparación entre México y Paraguay para el Mundial Qatar 2022, se jugará en el Mercedes Benz Stadium, sede del equipo de futbol americano Atlanta Falcons.

¿Dónde ver en VIVO el México vs Paraguay?

Tendrás muchas opciones para ver el partido entre México y Paraguay. Podrás verlo por la pantalla de Azteca 7, por nuestras plataforma digitales en aztecadeportes.com y también por nuestra App.