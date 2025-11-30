Max Verstappen y Lando Norris chocan previo al GP de Catar 2025: “Solo dice tonterías”

"Si pilotara el McLaren, el Mundial ya se habría ganado fácilmente", expresaba Max Verstappen luego de la qualy del Gran Premio de Catar 2025, desafiando a los McLaren, quienes finalizaron por encima del piloto neerlandés (1° y 2°). Si bien Oscar Piastri ganó la carrera de Sprint , fue Lando Norris quien arremetió contra el tetracampeón de la Fórmula 1.

Lando Norris desafía a Max Verstappen previo al GP de Catar 2025

Los dichos de Max llegaron a los oídos de Norris, quien lejos de quedarse callado, soltó: "Solo hace que decir tonterías la mayor parte del tiempo”, pero eso no es todo, sino que continuó: "Hay muchas cosas de las que no tiene ni idea". Cabe destacar que Verstappen se encuentra en una pelea contra Piastri y el propio Norris por ser campeón de la F1 2025 .

La respuesta de Verstappen no tardó en llegar

En la previa del GP de Catar 2025, Verstappen continuó con la contienda contra el piloto británico y envió su respuesta: "Eso no es así. Siempre pongo los hechos sobre la mesa". Los mejores pilotos de la F1 2025 han encendido la previa de la anteúltima carrera del año, donde el Campeonato de Pilotos podría definirse este mismo domingo 30 de noviembre.

Así está la lucha por el campeón de la F1 2025

Norris lidera la tabla con 396 puntos, mientras que Piastri sigue de cerca a su compañero de equipo con 374. Sin embargo, Verstappen acecha a ambos pilotos de McLaren con 371 unidades en el campeonato. A pesar de lo reñido, el GP de Catar podría definir al campeón de la F1 2025.

Resulta que si Lando consigue una victoria en el Gran Premio de Catar, se consagrará como el campeón de la F1 2025, sin depender de los resultados de sus competidores. Incluso, sin ganar, el piloto británico podría coronarse si finaliza dentro de los primeros 8 y sus contrincantes tropiezan.

En cambio, si Piastri o Verstappen ganan la carrera en Medio Oriente, la coronación deberá esperar a la última carrera del año: Abu Dabi. Cabe destacar que el piloto australiano iniciará desde la pole, mientras que Norris y Max completarán el podio en la parilla.