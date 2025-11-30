Max Verstappen y Lando Norris chocan previo al GP de Catar 2025: “Solo dice tonterías”
La lucha por el Campeonato de Pilotos de la F1 2025 está que arde y tanto Verstappen como Norris encendieron la previa del Gran Premio de Catar 2025
"Si pilotara el McLaren, el Mundial ya se habría ganado fácilmente", expresaba Max Verstappen luego de la qualy del Gran Premio de Catar 2025, desafiando a los McLaren, quienes finalizaron por encima del piloto neerlandés (1° y 2°). Si bien Oscar Piastri ganó la carrera de Sprint , fue Lando Norris quien arremetió contra el tetracampeón de la Fórmula 1.
Lando Norris desafía a Max Verstappen previo al GP de Catar 2025
Los dichos de Max llegaron a los oídos de Norris, quien lejos de quedarse callado, soltó: "Solo hace que decir tonterías la mayor parte del tiempo”, pero eso no es todo, sino que continuó: "Hay muchas cosas de las que no tiene ni idea". Cabe destacar que Verstappen se encuentra en una pelea contra Piastri y el propio Norris por ser campeón de la F1 2025 .
La respuesta de Verstappen no tardó en llegar
En la previa del GP de Catar 2025, Verstappen continuó con la contienda contra el piloto británico y envió su respuesta: "Eso no es así. Siempre pongo los hechos sobre la mesa". Los mejores pilotos de la F1 2025 han encendido la previa de la anteúltima carrera del año, donde el Campeonato de Pilotos podría definirse este mismo domingo 30 de noviembre.
💥 Lando Norris responde a Verstappen: "Solo hace que decir tonterías la mayor parte del tiempo"— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 29, 2025
"Hay muchas cosas de las que no tiene ni idea".
[RDP post Sprint]#F1 #F1Sprint #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/VdiHkVkGOD pic.twitter.com/M2MPkVUyKh
TE PUEDE INTERESAR:
- Cifras claras: Alexis Vega y el sueldo real que tiene con Toluca en el Apertura 2025
- América quiere reforzar su mediocampo y ya le echó el ojo a este crack que juega en la MLS
- André Jardine, obligado a modificar la alineación que quería para enfrentar a Rayados de Monterrey por algo horrible
Así está la lucha por el campeón de la F1 2025
Norris lidera la tabla con 396 puntos, mientras que Piastri sigue de cerca a su compañero de equipo con 374. Sin embargo, Verstappen acecha a ambos pilotos de McLaren con 371 unidades en el campeonato. A pesar de lo reñido, el GP de Catar podría definir al campeón de la F1 2025.
Resulta que si Lando consigue una victoria en el Gran Premio de Catar, se consagrará como el campeón de la F1 2025, sin depender de los resultados de sus competidores. Incluso, sin ganar, el piloto británico podría coronarse si finaliza dentro de los primeros 8 y sus contrincantes tropiezan.
En cambio, si Piastri o Verstappen ganan la carrera en Medio Oriente, la coronación deberá esperar a la última carrera del año: Abu Dabi. Cabe destacar que el piloto australiano iniciará desde la pole, mientras que Norris y Max completarán el podio en la parilla.