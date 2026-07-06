El video más doloroso: la reacción de Gil Mora, Hormiga González y Memo Ochoa a la eliminación de México

La Selección Nacional de México perdió 3-2 con Inglaterra y fue eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Octavos de Final. El equipo había llegado con paso perfecto y sin goles recibidos. También había superado a Ecuador. Sin embargo, no le alcanzó contra una potencia europea y se vio el llanto de Gilberto Mora, la Hormiga González y Memo Ochoa, entre otros.

El partido cambió en dos minutos. Jude Bellingham marcó al 36 y al 38 para adelantar a Inglaterra. México reaccionó y jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre más, pero no logró empatar. El equipo llenó de centros el área rival y dejó escapar oportunidades. Las imágenes mostraron cómo lloraban algunos de los jugadores más queridos por la afición.

Vete alv, un putazo hubiera dolido menos.😭 pic.twitter.com/chTUylEwYT — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 6, 2026

La derrota dejó tristeza entre jugadores y aficionados. El objetivo era llegar a Cuartos de Final. Inglaterra avanzó con sufrimiento, mientras México volvió a quedarse cerca de dar el golpe y dejando una buena imagen de cara al futuro. Gil Mora, la Hormiga y Memo fueron algunos de los futbolistas más afectados por la eliminación.

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El Mundial de Gilberto Mora

El futbolista de los Xolos de Tijuana, con 17 años, fue el jugador más joven en jugar el Mundial 2026. Se ganó el puesto tras buenos rendimientos. Gilberto Mora jugó 4 partidos (3 como titular).

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

El Mundial de la Hormiga González

El futbolista de las Chivas de Guadalajara, con 23 años, fue uno de los jugadores que menos minutos sumó en México. Armando González jugó solo contra Sudáfrica algunos minutos.

El Mundial de Memo Ochoa

El futbolista del AEL Limassol de Chipre, con 40 años, disputó su sexta Copa del Mundo. No obstante, Paco Memo fue suplente de Tala Rangel. El portero jugó solo contra Chequia algunos minutos.

Ochoa hace historia con la Selección Mexicana|Crédito: @FIFAWorldCup / X

Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2

México 3-0 República Checa — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

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