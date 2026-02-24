El video de Isaac del Toro que hizo llorar a millones de mexicanos en el UAE Tour 2026

Ha sido una semana para que todos los fanáticos del ciclismo en México tengan en el recuerdo para siempre. Pues Isaac del Toro conquistó el UAE Tour 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar la clasificación general de una carrera por etapas del UCI WorldTour. Además de ese espectacular logro, también trascendió un video que hizo llorar a todos.

En las últimas horas se conoció que Isaac del Toro ya tiene nueva posición en el ranking tras conquistar el UAE Tour 2026. Más allá de eso, el video que circuló en las redes sociales sobre el final de una de las etapas no dejó de emocionar a los fanáticos. Pues dos mexicanos corrieron al lado de la bicicleta del ciclista de México para darle su apoyo.

|theuaetour.com

Los mensajes emotivos de los mexicanos para Isaac del Toro

Algunos de los comentarios más frecuentes en el video viral fueron: “Si eres mexicano también se te enchinó la piel”, “hasta las lágrimas se me salen con ese ánimo” y “hasta lloré de la emoción”. Quizás el más conmovedor fue: “No son dos personas Mexicanas apoyando a Torito; es todo México en dos personas”.

TE PUEDE INTERESAR:



Mientras tanto, hubo otras frases como: “Se me erizó la piel, tengo que confesar que me dio un chingo de sentimiento y he derramado un par de lágrimas, eres grande Isaac, viva México”. También otras como: “Aquí las que dejamos caer lágrimas de orgullo por nuestros mexicano” y “me identifico con este señor pues así le grito a mi hijo cuando trae la pelota”.

#isaacdeltoro #mexico #videoviral #somosmexicanos ♬ sonido original - jhonarnoldmtzzepe @marisjoroff 🇲🇽🔥 UNA IMAGEN QUE YA ES HISTORIA Cuando las piernas iban al límite y la meta estaba cerca, apareció algo más fuerte: el orgullo. Isaac del Toro avanzaba rumbo a la victoria de la etapa 6 mientras cuatro mexicanos lo empujaban con el alma desde la carretera. 🥹👏 No eran solo gritos… era todo un país corriendo con él. 🇲🇽🐂 #ciclismo

El gran resultado de Isaac del Toro en el UAE Tour 2026

El ciclista de 22 años (UAE Team Emirates) se impuso el domingo en el UAE Tor 2026, que tuvo su etapa final en Abu Dhabi. Tras este triunfo, Isaac del Toro ya se ubica en la segunda posición del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El Torito confirmó el maillot rojo que había obtenido el sábado y finalmente se quedó con la competencia. Tal es así que ahora Isaac del Toro es el segundo mejor ciclista del planeta. Y todo esto emociona a México, como quedó reflejado en el video.

