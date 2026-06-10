VIDEO: Messi salió a cenar con su esposa en este lugar y NADIE lo reconoció

Lionel Messi volvió a generar conversación fuera de la cancha. Esta vez no fue por un gol, una asistencia o un partido con la Selección de Argentina. El capitán argentino fue captado durante una salida nocturna junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y el video llamó la atención por un detalle poco común.

En las imágenes se observa a Messi llegando a un restaurante en Miami. Lo hace manejando su propio auto, baja con tranquilidad y camina hacia el local junto a Antonela. No se ve una multitud alrededor. Tampoco aparecen fanáticos pidiendo fotos o autógrafos en ese momento.

Lionel Messi|MexSport

Messi salió a cenar con Antonela en Miami y el video se hizo viral

De acuerdo con información publicada por TN, la pareja argentina disfrutó una cena en un restaurante de Miami. El medio detalló que la llegada de Messi y Antonela ocurrió con absoluta tranquilidad, sin el asedio habitual que suele rodear al futbolista en otros lugares del mundo.

La escena se volvió viral porque mostró una faceta distinta de Messi. Lejos de los estadios y de los operativos de seguridad, el jugador de Inter Miami apareció en una situación cotidiana. Saludó al valet parking y después caminó hacia la entrada del restaurante.

Ese momento fue el que más sorprendió en redes sociales. Para muchos usuarios, resultó llamativo ver al futbolista más reconocido del planeta en una salida tan tranquila, sin aficionados que estén encima de él. Sobre todo en una ciudad donde vive desde su llegada a la MLS.

Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo ile Miami’de akşam yemeğine çıktı. 511 milyon Instagram takipçisine rağmen çevredeki kimsenin onu tanımaması sosyal medyada dikkat çekti.

pic.twitter.com/yd2JeKla8L — Anında (@anindanet) June 10, 2026

El lugar donde Messi cenó con Antonela Roccuzzo

La salida fue en un restaurante de Miami y ocurrió en el mes de marzo de 2026. Algunas publicaciones virales lo describieron como un restaurante italiano, aunque los reportes principales se enfocaron más en la escena que en el nombre del local.

El detalle gastronómico también tuvo protagonismo. Según El Doce TV, mientras caminaban hacia la entrada, Antonela Roccuzzo hizo un comentario que se volvió viral: “Ya hay olor a pasta”. La frase fue captada en el video y generó muchas reacciones por la naturalidad del momento.

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El video mostró una situación simple. Messi y Antonela llegando a cenar, sin apuro, sin tumultos y con un trato cercano con las personas del lugar. Por eso la publicación empezó a circular con fuerza.

Messi ya piensa en el debut mundialista con Argentina

La salida en Miami apareció en medio de la cuenta regresiva de Messi hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Argentina comenzó su preparación en Estados Unidos con Kansas como una de sus bases de trabajo y con Lionel Scaloni atento al estado físico de su capitán.

Lionel Messi en la Selección Argentina|X: Argentina

Messi llegó a la concentración con una pequeña sobrecarga muscular, según reportes previos, pero volvió a tener minutos en el último amistoso antes del debut mundialista. Ante Islandia ingresó en el segundo tiempo, marcó de penal y dejó una señal positiva para Argentina.

El estreno de la Selección Argentina será ante Argelia, el martes 16 de junio, por el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después enfrentará a Austria y Jordania en una zona donde la Albiceleste buscará iniciar la defensa del título conseguido en Qatar 2022.