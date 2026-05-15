VIDEO: Así se vio en tiempo real el último gran cambio del Estadio Banorte en Ciudad de México

A pesar de que el Estadio Banorte no estuvo 100% listo para la reinauguración entre México y Portugal, sí lo estará para los próximos compromisos que albergará en los meses venideros. Recientemente se filtraron imágenes y videos de la transformación que se está llevando a cabo en la Ciudad de México. El viejo y querido Estadio Azteca tiene un cambio.

Los videos mostraban en tiempo real a la maquinaria pesada en las afueras del “Coloso de Santa Úrsula”. Pero lejos está de haber sido en el terreno de juego, o en el césped (removido por completo en los meses anteriores). El cambio más importante del Estadio Banorte fue nada menos que el nuevo nombre: Estadio Ciudad de México. Se reconvierte por un par de meses.

¿Por qué el Estadio Banorte cambia de nombre?

El Estadio Banorte pasa a ser “Estadio Ciudad de México” o “Estadio CDMX” debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pues la casa madre del futbol mundial no permite nombres de patrocinadores en los recintos que albergan la máxima competición de selecciones. Por eso, el histórico Estadio Azteca (como se llamaba en los mundiales 1970 y 1986) cambia de naming.

Adiós Estadio Banorte



Hola Estadio Ciudad de México



Comenzaron a cubrir el nombre del banco debido a que FIFA prohíbe poner nombre de patrocinadores a los estadios durante el mundial. pic.twitter.com/HWTlZxdmxP — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) May 15, 2026

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Gran parte de los aficionados, sobre todo fuera de México, suelen nombrar a este recinto como el Estadio Azteca. Sin embargo, a raíz de las remodelaciones y con motivos comerciales, pasó a llamarse “Estadio Banorte”. La FIFA prohíbe mostrar marcas en las canchas, por lo cual el “Coloso de Santa Úrsula” pasa a tener el nombre de la capital mexicana.

Todos los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Al margen de los cambios que hubo, tanto estructurales como de nombre, el Estadio Ciudad de México se prepara para recibir 5 partidos del Mundial 2026, siendo 3 de ellos por fase de grupos, 1 por 16avos y 1 por Octavos. Estos serán: