VIDEO: Así se ven las últimas reformas del Estadio CDMX antes de ser entregado para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, México ya demostró ser el anfitrión ideal en lo que fue el Repechaje Intercontinental. Una de las razones es que habrá 5 partidos que se jugarán en el Estadio CDMX, antes llamado “Estadio Azteca”, el cual ya albergó a grandes estrellas como Diego Maradona y Pelé. Ahora, un video muestra las últimas reformas.

Luego del amistoso de reapertura del Estadio Banorte (nombre de patrocinio) entre la Selección Nacional de México y su par de Portugal, por disposición de la FIFA (no se permiten nombres comerciales ni publicidades en los estadios), se debió hacer reformas. De todos modos, está claro que el Estadio CDMX está listo para la Copa del Mundo. Antes, América jugará en el Azteca.

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La principal reforma del “Coloso de Santa Úrsula” tras el México - Portugal tiene que ver con el cambio de butacas en un sector del estadio, precisamente las que formaban la palabra “Estadio Banorte”, ya que FIFA no permite publicidades.

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Los partidos que se jugarán en el Estadio CDMX en la Copa Mundial de la FIFA 2026

México vs. Sudáfrica: Fase de grupos, Jueves 11 de junio

Fase de grupos, Jueves 11 de junio Colombia vs. Uzbekistán: Fase de grupos, Miércoles 17 de junio

Fase de grupos, Miércoles 17 de junio México vs. República Checa: Fase de grupos, Miércoles 24 de junio

Fase de grupos, Miércoles 24 de junio 1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I: 16avos de final , Martes 30 de junio

, Martes 30 de junio Equipos a confirmar (uno podría ser México): Octavos de final, Domingo 5 de julio

Ya retiran las butacas rojas y blancas que decían BANORTE.

EL Azteca debe ser entregado a FIFA el 11 de mayo sin anuncio alguno. pic.twitter.com/HUqXs4heZi — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) April 2, 2026

Partidos en el Estadio Azteca (ahora Banorte) desde su reapertura

Desde su reapertura como Estadio Banorte desde el pasado sábado 28 de marzo y durante todo el mes de abril incluido el futbol se respira más que nunca en el “Coloso de Santa Úrsula”. Antes de entregarse a la FIFA en la previa a la Copa del Mundo (en la que llevará el nombre de Estadio CDMX), se habrán disputado estos duelos.