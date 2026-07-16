El verdadero vínculo de Gilberto Mora con Erling Haaland que pocos conocen

Gilberto Mora volvió a ser tema de conversación después de aparecer en las gradas durante el partido entre Noruega e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Muchos pensaron que únicamente había asistido como espectador, pero detrás de su presencia existía un vínculo que pocos conocían con Erling Haaland.

Mientras se habla del futuro de Gil Mora, el delantero noruego y el juvenil mexicano comparten un detalle importante fuera de la cancha. El de México y el de Noruega son representados por la agente Rafaela Pimenta, quien los reunió antes del encuentro disputado en Miami.

Gilberto Mora sorprende en el Inglaterra vs Noruega: el equipo al que apoya el joven de la Selección Mexicana|Captura de pantalla

Gilberto Mora y Erling Haaland comparten a la misma representante

Rafaela Pimenta publicó una fotografía junto a Gilberto Mora antes del inicio del partido entre Noruega e Inglaterra. El mediocampista mexicano llegó al estadio acompañado por la agente y posteriormente se unió a la grada noruega. El jugador de los Xolos de Tijuana incluso participó en el tradicional remo vikingo con la afición escandinava.

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La presencia de Gil viendo a Noruega no fue una casualidad. De acuerdo con el entorno de Pimenta, la representante busca que los jugadores de su agencia construyan una relación cercana fuera del campo y se apoyen mutuamente durante sus carreras.

La hermana de Gil subió una historia del partido entre Noruega e Inglaterra.|Captura de pantalla

Gilberto Mora ya despierta interés en Europa

La aparición junto a la representante de Haaland incrementó las conversaciones sobre el futuro del mexicano. Después de su destacada actuación en el Mundial, distintos reportes señalan que clubes europeos siguen de cerca su evolución, aunque todavía deberá esperar a cumplir la mayoría de edad para poder dar el salto al futbol del continente.

Gilberto Mora mantiene contrato con Club Tijuana hasta 2029 y cumplirá 18 años en octubre. Mientras tanto, continúa consolidándose como una de las principales promesas del futbol mexicano.

😅🇲🇽 JAJA, GILBERTO MORA EN EL MEDIO DE LA HINCHADA NORUEGA HACIENDO EL REMO VIKINGO.pic.twitter.com/Bund2j1mig — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2026

La relación entre Gilberto Mora y Erling Haaland

Más allá de compartir representante, ambos futbolistas quedaron vinculados por una filosofía impulsada por Rafaela Pimenta. La agente ha explicado en distintas ocasiones que busca crear una red de apoyo entre sus jugadores para fortalecer tanto su desarrollo profesional como personal.

Por ese motivo, la presencia de Gilberto Mora en el Noruega contra Inglaterra fue mucho más que una simple visita al estadio. El mexicano acudió como invitado de la agencia y aprovechó la oportunidad para respaldar a Haaland, una de las principales figuras que tuvo este Mundial.

