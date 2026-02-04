El equipo grande que pagará 25 millones de euros para fichar a estrella de Europa

Un nuevo bombazo se maneja en el mercado de fichajes Brasileirao con la noticia de que el equipo inglés Wolverhampton, donde jugo el delantero mexicano Raúl Jiménez, aceptó una oferta de 25 millones de euros presentada por el Palmeiras para hacerse con los servicios de Jhon Arias, según información revelada por medios informativos brasileños.

La operación representa un movimiento estratégico de la directiva del Palmeiras, que decidió formalizar la propuesta solo después de recibir señales positivas del propio jugador sobre su deseo de regresar a Brasil. Aunque los valores son elevados, la intención fue clara: superar la competencia del Fluminense, equipo que no cuenta con la capacidad financiera para igualar la oferta y que, en caso de regreso, no podría ejercer opción de compra.

Arias es un viejo anhelo del Palmeiras. Desde el año pasado, la presidenta Leila Pereira había mostrado interés en el colombiano, incluso contactando a Mário Bittencourt, presidente del Fluminense en ese momento. Sin embargo, la respuesta fue tajante: en Brasil, Arias solo vestiría la camiseta del Flu. Meses después, el jugador fue traspasado al Wolves por 17 millones de euros más 5 millones en objetivos, cifra que ahora se ve superada por la propuesta alviverde.

¿Cuales fueron los números de Jhon Arias con Fluminense?

El paso de Arias por el Fluminense fue brillante: 230 partidos, 47 goles y 55 asistencias, además de títulos como la Copa Libertadores 2023, la Recopa Sudamericana 2024, dos campeonatos cariocas y la Copa Guanabara en 2022 y 2023. Su perfil encaja perfectamente en la idea de juego que busca el Palmeiras para 2026: dinamismo, experiencia internacional y capacidad de desequilibrio en el ataque.

La negociación aún debe cerrarse con el acuerdo contractual entre Arias y el Palmeiras, pero el camino parece allanado.

Jhon Arias: Pieza importante de la selección de Colombia

El delantero Jhon Arias fue indiscutible en la Selección de Colombia en las eliminatorias de la Copa del Mundo FIFA 2026 participando en 17 partidos por lo que lo más viable es que se encuentre en la lista definitiva para fiesta futbolera que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

