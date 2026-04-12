WWE: Estos son todos los récords que podrían romperse en Wrestlemania 42

Estamos a una semana para que se lleve a cabo Wrestlemania 42, uno de los eventos deportivos más esperados del año. Ante ello, la WWE ha sacado la casa por la ventana y, pese a las críticas en su contra, considera que algunos de los siguientes récords podrían romperse precisamente en este evento.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, Wrestlemania 42 se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, el fin de semana del 18 y 19 de abril, en lo que promete ser un espectáculo sin igual. Ante esta situación, son muchos los récords que se pueden romper durante estos días, mismos que conocerás a continuación.

¿Cuáles son los récords que WWE puede romper en Wrestlemania 42?

AJ Lee llegará a una edición más de Wrestlemania 42 con una marca de 2-0, misma que se podría romper si Becky Lynch la vence por el Título Intercontinental Femenino. En cuanto al apartado masculino, Penta será parte del regreso de una estipulación de combate por escaleras después de una década de ausencia.

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El récord para el Zero Miedo es claro, pues si logra retener el campeonato bajo este formato será el primero en hacerlo bajo esta estipulación. Otra lucha que ha llamado la atención es la de Dominik vs Finn Balor, quien buscará mejorar su marca luego de haber ganado solo una de sus cuatro batallas hasta ahora.

En otro punto de la cartelera se encuentra Brock Lesnar, quien podría tener su última lucha en un Wrestlemania. Finalmente, se encuentra lo que ocurre con Randy Orton, quien de vencer a Cody Rhodes por el Título Universal de la WWE podría sumar un total de 15 campeonatos, acercándose peligrosamente a John Cena como el más ganador de la compañía.

¿Qué combate será el estelar de la Noche 2 de Wrestlemania 42?

La WWE confirmó que la lucha principal de la Noche 2 en Wrestlemania 42 será aquella que mide a CM Punk y a Roman Reigns por el Campeonato Mundial Pesado de la empresa, en una lucha que ha generado muchas reacciones positivas y negativas en el mundo de las redes sociales.