WWE SummerSlam 2026: Fecha, horario, cartelera y por dónde ver

Comienza la cuenta regresiva para un evento que, sin duda, promete ser un antes y un después en la historia reciente de la WWE. SummerSlam 2026 finalmente ha llegado, motivo por el cual aquí conocerás todo respecto a la fecha, el horario, la cartelera y el canal de transmisión en México.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

SummerSlam es considerado el segundo evento más importante de la WWE en el año solo por detrás de Wrestlemania, aunque en las últimas ediciones esta función ha sido más recordada que la otra. Ante ello, la empresa ha sacado la casa por la ventana con combates por demás interesantes.

¿Cuándo será WWE SummerSlam 2026?

Prepárate, pues el evento está prácticamente a la vuelta de la esquina. De acuerdo con el calendario de la WWE, SummerSlam se llevará a cabo el fin de semana del 1 al 2 de agosto, convirtiéndose en la segunda edición de dos días (sábado y domingo) después de lo ocurrido el año anterior.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

¿Dónde será SummerSlam, a qué hora y por dónde ver en México?

Un punto a destacar es que SummerSlam se realizará en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis Minnesota, lugar de nacimiento de un Brock Lesnar que también formará parte del evento. La función comenzará a las 16:00 horas en el centro del país y se podrá disfrutar a través de Netflix en la República Mexicana.

¿Cuál es la cartelera de SummerSlam 2026?

Si bien quedan solo unos días para que se lleve a cabo esta nueva edición de SummerSlam, la WWE ha soltado de poco la que será la cartelera para este evento, por lo que hasta ahora la misma no solo está incompleta, sino que se desconoce en qué días se llevarán a cabo cada uno de los siguientes combates: