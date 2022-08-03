¡Rompe récord! El 29 de junio fue el día más corto en la Tierra

La Tierra alcanzó un nuevo récord el pasado 29 de junio, ya que fue el día más corto del que se tiene registro desde la década de 1960, cuando se comenzaron a utilizar relojes para medir su velocidad de rotación.

Nuestro planeta tarda 24 horas en completar una vuelta sobre su eje, esto define el día y la noche. Sin embargo, el 29 de junio duró 1.5 milisegundos menos de lo normal.

La Tierra ha tenido un aumento en su velocidad de rotación, pues el 19 de julio de 2020 se registraron 1.47 milisegundos menos en los 86 mil 400 segundos que hay en 24 horas.

Cada siglo, nuestro planeta tarda un par de milisegundos más en completar una rotación; no obstante, en los últimos años la tendencia parece revertirse y los días son cada vez más cortos.

Científicos desconocen la causa exacta del día más corto de la Tierra

Hasta ahora se desconoce la causa del cambio de velocidad que tiene la Tierra en cada giro, pero los científicos consideran que varios factores podrían influir en que haya un día más corto, como el registrado el 29 de junio.

Entre ellos se encuentran las mareas oceánicas y la gravedad de la Luna, así como una protuberancia en el ecuador y el clima, ya que lleva a un deshielo en los glaciares y con esto hay menos peso en los polos.

No obstante, el bamboleo de Chandler podría tener una mayor influencia en los días cortos, como lo sugieren los científicos Leonid Zotov, Christian Bizouard y Nikolay Sidorenkov.

El bamboleo de Chandler es un fenómeno parecido a un temblor, se detectó en la década de 1880 por el astrónomo Seth Carlo Chandler, quien determinó que los polos tuvieron un ligero movimiento irregular durante 14 meses.

¿Cuáles son las consecuencias de un día más corto?

Según los especialistas, si continúa una rápida rotación de la Tierra podría aparecer un segundo bisiesto negativo, es decir, los relojes se saltarían un segundo y afectarían los sistemas informáticos.

Aunque las personas no perciben que la Tierra gira más rápido, ya que los cambios para que exista un día más corto son de milisegundos.

El Servicio Internacional de Sistemas de Referencias y Rotación de la Tierra (IERS, por sus siglas en inglés) esperaba que 2021 sería un año “corto”, pues en total duraría unos 35.40 milisegundos menos.

