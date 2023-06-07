¡Panorama desolador! 49 mil personas murieron en Estados Unidos por el uso de armas de fuego durante 2021

Estados Unidos está lejos de regular el uso de armas de fuego como medida para reducir los tiroteos masivos y las masacres. Pese a las miles de advertencias sobre la letalidad que implica la facilidad para adquirir estos dispositivos, y los llamados gubernamentales para endurecer los requisitos para quiénes llenan las solicitudes, las posibilidades todavía están lejos de concretarse.

El más reciente estudio de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, reveló que las medidas actuales no sirven para frenas las muertes por armas. Durante 2021 se registraron 49 mil personas fallecidas por violencia armada. Esta cifra es la segunda más alta registrada por segundo año consecutivo. Esto quiere decir que, cada 11 minutos, una persona murió por la activación de un arma.

En 2020, durante el primer año de la pandemia de Covid-19, Estados Unidos experimentó un aumento sin precedentes en los homicidios con armas de fuego. Muchos creían que este pico sería de corta duración, pero desafortunadamente, no fue el caso. Universidad Johns Hopkins

'We can do both': During an event in Virginia to mark National Gun Violence Awareness Day, US Vice President Kamala Harris said it is a false choice to suggest Americans must choose between supporting the Second Amendment or passing reasonable gun safety laws pic.twitter.com/J3qnj43WMx — Reuters (@Reuters) June 2, 2023

El sondeo también evalúa otros escenarios como el suicido con armas. Esta estadística aumentó un 8.3 por ciento con respecto al año anterior, lo que significan, más de 36 mil 328 muertes. No sólo eso, sino que es el mayor aumento anual registrado en más de 40 años.

Por otra parte, los homicidios también se incrementaron un 7.6 por ciento con respecto al 2020, representando un ascenso de 20 mil 958 muertes. Entre el 2019 y el 2021, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos, registraron el mayor aumento de homicidios en dos años. El total fue de un 45 por ciento.

Las armas y su panorama en otras poblaciones

El estudio destacó el impacto de la violencia con las armas sobre los niños y adolescentes. Se sabe que las armas son la primer causa de muerte en personas entre uno a los 19 años, y representan un 20 por ciento de todos los fallecimientos en este grupo de edad. Un total de 733 mil fallecidos en 2021.

El análisis estableció que, los decesos por armas, entre los jóvenes, tiene más probabilidad de ser un homicidio que suicidio, porque los homicidios representan un 64 por ciento en esa edad, y los suicidios solo el 30 por ciento.

Public safety is not a partisan issue; it is a human rights issue.



But until our elected leaders take action to regulate firearms, our rights are under attack. This weekend we #WearOrange for a future free of gun violence. pic.twitter.com/TVe2nmwJfx — Amnesty International USA (@amnestyusa) June 3, 2023

La investigación también analizó el efecto de desproporción que tiene las muertes por armas de fuego en personas de comunidades afro y latinas. Generalmente, las personas de color tienen 14 veces más de probabilidades de morir por un arma de fuego que las personas blancas. Este escenario es similar en el contexto latino: los hispanos tienen 2.8 más probabilidades.

Un escenario que recién se explora es la relación entre las muertes por armas y las ventas de armas, porque durante la pandemia, las ventas alcanzaron niveles récord, principalmente entre personas de color, latinos y mujeres de todas las razas y etnias.

El Gun Violence Archive destacó que, por ejemplo, en lo que va del año 2023 se han registrado 278 tiroteos masivos en Estados Unidos. Durante este tiempo, 11 mil personas han perdido la vida por las balas.

U.S. mass shootings since 2014:



2014: 272 [.75 per day]

2015: 336 [.92 per day]

2016: 383 [1.05 per day]

2017: 348 [.95 per day]

2018: 336 [.92 per day]

2019: 415 [1.14 per day]

2020: 610 [1.67 per day]

2021: 690 [1.90 per day]

2022: 646 [1.77 per day]

2023: 278 [1.77 per day] https://t.co/ch65s95IEL — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) June 6, 2023

Otra investigación, en este caso, de la organización suiza Small Arms Survey, consideró que los estadounidenses poseen más de 393 millones de las 857 millones de armas civiles que están disponibles.

Este dato refleja que, en Estados Unidos, se concentra el 46 por ciento del arsenal civil mundial.