Tortillas #8M en Puebla para conmemorar Día Internacional de la Mujer

#8M La solidaridad y el ejemplo de lucha por el respeto a las mujeres han sido pilar de madres , hermanas y jóvenes activistas, es el caso de Kony Aguayo, una mujer aguerrida que en este mes busca mostrar a través de unas tortillas pintadas a mano, el rostro de mujeres que luchan día a día por el respeto a la mujer.

“Esta vez que hicimos a hacer en un memorial en vida porque tenemos muchas activistas que alejado huella no sólo en el país si no Puebla si no tomar tres importante es que están haciendo y lo seguirá naciente,” explicó Kony Aguayo, taquera y emprendedora.

El mes de marzo asegura Kony es una fecha importante de cambio, una fecha que asegura tiene que concientizar a la sociedad y que mejor que hacerlo en familia degustando un taco árabe o al pastor.

“Pues principalmente el origen de la tortilla hemos venido innovando en cada temporada pero bien sabemos que el origen de la tortilla tiene que ver con una mujer ha estado atrás del país y de este alimento que es principal pues yo creo que patrimonio de México y estas tres mujeres han hecho una lucha importante en pro de las mujeres. Tenemos a María Luisa que es una lucha importante con este tema de la desaparición forzada tenemos a Itzel con su colectivo técnica rudas la estación de empoderamiento de la mujer,” comentó la taquera y también empresaria poblana Kony Aguayo.

De esta forma, es cómo Kony usa una fecha para buscar impactar en la sociedad , siendo este mes de marzo el más importante de la igualdad y respeto a las mujeres por conmemorarse el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

“Claro es el mes violeta el mes de la mujer y quería una salsa que me recordaras que llevar el color del empoderamiento de la mujer entonces vos que los ingredientes pensando que cuando probara recordar a cada una de ellas,” concluyó Kony Aguayo, taquera y emprendedora poblana.