¡La fe rebasa fronteras! De rodillas, cantando, bailando, en silencio y llenos devoción, es como llegan miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, con el objetivo de agradecer a la morenita por todos los milagros cumplidos.

El Dia de la Virgen de Guadalupe se conmemora cada 12 de diciembre, una tradición que lleva casi 494 años de historia, siendo el núcleo e la identidad religiosa y cultural de todo México.

“Cada año venimos en estas fechas y le doy muchas gracias a la virgen que nos ha dado lo que uno le ha pedido LIGAR CON Somos todos familia, amigos y vecino”, contó Marisol Rodríguez, participante de una peregrinación.

Testimonios de fe: Viajes de 24 horas y danza en honor a la Morenita del Tepeyac

Cada diciembre 2025, la Basílica de Guadalupe se llena de millones de peregrinos provenientes de otros estados de México. Este año, Margarita viajó con un total de 50 feligreses desde Yucatán, viajando por 24 horas en carretera; la peregrinación fue planeada desde hace 7 meses.

“He vivido unas experiencias en la vida que me ha llevado a agradecerle muchísimo, me ha salvado de la vida que he pasado (...) Gracias a eso yo me comprometo con ella a la fe que le tengo a seguir hasta donde yo pueda”, dijo Margarita, participante de la peregrinación.

Por otro lado, la familia Camargo, un grupo de hermanas, entraron danzando al Templo Mariano, una tradición que cumplen cada año para agradecerle a la Morenita del Tepeyac.

“Pues bailando, agradeciendo todas las bendiciones que día a día recibimos de la santísima virgen, teníamos programada está participación, somos hermanos todos, somos una familia”, explicó Lourdes Camargo, feligrés.

Esperan más de 13 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe

Para este 12 de diciembre 2025 se espera la asistencia de más de 13 millones de fieles peregrinos a la Basílica de Guadalupe, en lo que es una de las concentraciones religiosas más grandes de todo el mundo.

“Somos fieles devotos de la Virgen de Guadalupe, nos identificamos con ella, sobre todo sus milagros que nos ha hecho (...) Especialmente por la salud de mi madre, de mi hija y de toda mi familia y sobre todo por mi hermoso país, Panamá”, contó Elizabeth Moreno,visitante desde Panamá, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.