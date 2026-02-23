Entre medallas y balas: La crónica de cómo el narco secuestró la paz de Jalisco por la muerte de “El Mencho”

El domingo 22 de febrero de 2026 arrancó con la alegría de 23 mil corredores que inundaron el corazón de la Perla Tapatía para el Medio Maratón Internacional. Sin embargo, la celebración duró poco, pues la muerte de “El Mencho” puso a Jalisco y a todo México de cabeza.

Al confirmarse el abatimiento de Nemesio Oseguera, el CJNG respondió con una furia que obligó a las autoridades a activar el Código Rojo, cambiando los aplausos por el sonido de las sirenas.

Narcobloqueos en Jalisco desataron terror

La parálisis comenzó en arterias vitales. En la avenida Mariano Otero, las filas de camiones de carga se volvieron interminables. No era tráfico común; era miedo. La orden para los choferes fue clara: detenerse y no avanzar.

En los narcobloqueos, los tráileres son el blanco principal para ser incendiados y cerrar el paso, por lo que las unidades quedaron varadas esperando una señal de seguridad que tardó horas en llegar.

Vehículos calcinados en Álamo Industrial, Jalisco

La zona del Álamo Industrial, rumbo a la carretera a Chapala, se convirtió en un escenario de guerra. Sobre la avenida Lázaro Cárdenas, el asfalto quedó marcado por los restos de dos vehículos calcinados.

Cerca del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la escena era cruda: un hombre abatido tirado en el suelo y otro detenido a bordo de una patrulla. La ciudad estaba herida en sus puntos más estratégicos.

Día después en #Guadalajara tras la caída de "El Mencho"



Casi 24 horas después de los narcobloqueos, las calles lucen vacías, transporte limitado y clases suspendidas en Jalisco y otros 14 estados.



La población espera instrucciones claras del Gobierno mientras el Código Rojo…

Caos en aeropuerto de Guadalajara por muerte de “El Mencho”

A la una de la tarde, el Gabinete Oficial y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara lanzaron comunicados asegurando que todo operaba con “normalidad”. Pero la realidad para quienes intentaban llegar a la terminal era muy distinta.

Mientras los boletines decían que el camino estaba libre, grupos de encapuchados armados ya se habían adueñado de las rutas principales, bajando a conductores de sus autos por la fuerza.

Atacan a equipo de Azteca Noticias en Jalisco

La violencia alcanzó incluso a quienes daban cobertura a la noticia. El equipo de Azteca Noticias, encabezado por Otoniel Martínez, avanzó apenas seis kilómetros por la carretera a Chapala cuando se topó de frente con el horror.

Encapuchados dispararon contra su vehículo; una bala entró por la ventanilla trasera izquierda, atravesó la carrocería y salió por el lado derecho. Por fortuna, el equipo resultó ileso, pero el ataque dejó claro el riesgo que corre toda la población.

Así terminó una cobertura en Guadalajara: en medio de una balacera.



Tras la caída de "El Mencho", la violencia del CJNG se desató. Rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, sujetos armados cerraron la carretera a Chapala y dispararon.



Una bala atravesó la camioneta en…

Incertidumbre en las calles: Testimonios de personas que transitan por Jalisco

Desde las 7 de la mañana de este lunes, las calles de Jalisco reflejaron el impacto de la reciente ola de violencia. La falta de unidades de transporte público se notó desde tempranas horas de la mañana.

El periodista Otoniel Martínez recorrió la zona para recoger los testimonios de quienes intentaban llegar a sus hogares o trabajos en medio de esta crisis. Entre los ciudadanos consultados, el sentimiento general era de duda:



Saliendo del turno: Una mujer que terminaba su jornada laboral comentó que, a pesar de los reportes, su turno transcurrió con normalidad.



Una mujer que terminaba su jornada laboral comentó que, a pesar de los reportes, su turno transcurrió con normalidad. A la espera de órdenes: Otra ciudadana que aguardaba en la vía pública aseguró que no sabía si presentarse a trabajar, ya que estaba esperando un mensaje o comunicado oficial de su jefe para saber si las actividades se suspenderían debido a la falta de seguridad y transporte.

Una ola de violencia por caída de “El Mencho”

Lo vivido en Guadalajara no fueron hechos aislados ni casualidades. Fue una respuesta orquestada tras la caída del líder del CJNG.

Durante varias horas, la ciudad quedó a merced de los narcobloqueos y los tiroteos, demostrando que, a pesar de los esfuerzos militares en Tapalpa, la estructura criminal todavía tenía fuerza para secuestrar la tranquilidad de todo un estado.